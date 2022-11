CINEY: Bechoux 18 (1x3), Beguin 2, Delire 12, Ernoux 10 (2x3), Laloux 2, Laurant 8, Mazuin 2, Medjo 10, Vanhorsigh 5 (1x3), Vanmeerbeeck 9

BONINNE: Broers 1, Compère 13 (1x3), Drygalski, Fivet 7, Hubaut 17, Lakkerwa 4, Laffineur 3, Lessire 9, Philippe, Ory 1

Ciney s’est imposé relativement facilement face à Boninne. Le match commence mal pour les visiteuses. Dès la troisième minute, David Rousseau le coach visiteur prend un temps mort pour tenter de réveiller son équipe. Le premier quart-temps est relativement équilibré avec un score de 19-17.

Mais l’élan des Boninnoises est de courte durée, elles ne parviennent pas à concrétiser les occasions. Le tableau indique 43-29 à la pause.

Au retour des vestiaires, ça fonctionne un peu mieux pour les visiteuses qui profitent du manque de réussite des Cinaciennes pour empocher le quart-temps 13-17.

La dernière période démarre mal pour Boninne qui me marque aucun point en cinq minutes alors que Ciney réussit quelques paniers et creuse l’avance pour s’imposer 78-55.

"Il fallait miser sur le collectif aujourd’hui et je trouve qu’on n’a pas été collectif, explique David Rousseau le coach visiteur. Défensivement on n’y était pas, on encaisse 43 points en une mi-temps. On a espéré dans le 3è quart on revient bien mais on commet trop d’erreurs. On n’était pas prêts aujourd’hui à aller au combat."

"On est très contentes, aujourd’hui il y a la manière: on met 78 points, on les limite à 55 et on joue jusqu’à la dernière minute, explique Fannie Vandesteene la coach de Ciney. On garde nos principes défensifs depuis le début et je sais que l’adversaire essaye de s’adapter mais au fur et à mesure des week-ends elle se renforce. Et ça fonctionne, tout en conservant notre réussite offensive".