Arbitre: M. Moyen.

Cartes jaunes: Mathieu, Cappelle, Lorent.

Buts: Cappelle (1-0, 45e), G. Pirson (1-1, 48e), Grégoire (2-1, 74e).

CHEVETOGNE: Evrard, Cappelle, Santarossa, Cowez, Servais, Sevrin, Grégoire, Desille, Simon (65e Ergot), Pierard, Dubois (83e Jugnot).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Mathieu, Vasseur, Leblanc (10e K. Sacré), Kulkens, Lorent, Wauquaire, Collard, G. Pirson (65e S. Sacré), S. Pirson, Guidon.

Les Coccinelles tiennent leur revanche. Battus 2-5 par Fernelmont lors de la journée inaugurale du championnat, les Chevetognards ont cette fois pris le dessus sur les Coalisés. "C’est une revanche, mais c’est surtout une victoire", précise le coach Régis Diluzolele, ancien de la maison visiteuse.

Dans une première période dominée par Chevetogne, les locaux, de noir vêtus, doivent tout de même attendre les arrêts de jeu pour trouver l’ouverture. Le lointain coup franc de Desille trouve la tête du grand Théo Cappelle qui pique, au premier poteau, un ballon que Vandenkerckhove ne peut reprendre, contrairement aux deux parades forcées au préalable par Desille et le même Cappelle avant un temps mort improvisé pour octroyer au portier fernelmontois une pause toilette.

Les Rouges regagnent le vestiaire avec un seul but encaissé, mais Benjamin Joine ne mâche pas ses mots quand il leur martèle du banc qu’ils n’y sont pas depuis 45 minutes. "Quand je vois la qualité de la première période, je suis déçu de notre manque d’implication dans l’adversité. Chevetogne a été au-dessus de nous durant toute une mi-temps", explique le T1 de Fernelmont.

À la reprise, les visiteurs reviennent vite dans le match par l’entremise de Grégoire Pirson, auteur de l’égalisation sur un centre en retrait de Kévin Sacré. "Après ce but, on n’a plus existé pendant une demi-heure, regrette" Dilu ". On encaisse et les fantômes reviennent, on s’écroule et on ne fait plus que défendre. Heureusement, on parvient à marquer contre le cours du jeu grâce à un coup franc de Max Grégoire, qui traverse toute la défense. Pour une fois, on gagne sans vraiment le mériter sur l’ensemble des deux mi-temps."