Les résultats: Efimov (A15)-Degros (A12) 5-11, 4-11, 9-11 (0-1); Giltia (B0)-Dobbelstein (B0) 8-11, 9-11, 10-12 (0-2); Marchal (B0)-Stanescu (B0) 11-8, 8-11, 8-11, 11-5, 11-6 (1-2); Efimov-Giltia 11-7, 11-9, 11-5 (2-2); Marchal-Degros 7-11, 4-11, 6-11 (2-3); Hébert (B0)-Stanescu 11-4, 11-7, 12-10 (3-3).

Ce derby namurois entre deux formations qui luttent pour le maintien, débutait par le duel entre les deux séries A. Un duel très attendu par le coach vedrinois. Nico Degros, qui n’a jamais perdu contre le numéro un auvelaisien, survolait les échanges. En pleine confiance, Nico lâchait les coups, poussait le Sambrevillois à la faute pour ne laisser que des miettes lors des deux premiers sets. Efimov relevait la tête dans le troisième, sans toutefois réussir à conclure.

Opposé à Boris Dobbelstein, Tim Giltia donnait quelques sueurs froides à son coach. Premier set, après 3-3, Tim s’envolait à 4-10 avant de se faire peur, Boris revenant à 8-10. Scénario identique dans le deuxième où le Vedrinois filait à 4-10, laissant ensuite Boris revenir à 9-10. Dans le troisième, l’Auvelaisien poussait le Vedrinois dans ses derniers retranchements sans cependant inverser la tendance.

Le duel entre Marchal et Stanescu était davantage équilibré. Nicolas empochait le premier set, mais Stanescu se ressaisissait et prenait davantage l’initiative pour renverser la vapeur. Nico refusait d’abdiquer et forçait la belle. Un cinquième set qui tombait dans l’escarcelle locale. Mené 0-3, Nico retrouvait ses sensations après un temps mort demandé par son coach, pour relancer le suspense.

Vainqueur en trois sets de Tim Giltia, Vitaly Efimov rétablissait la parité.

Nico Degros dictait sa loi à Marchal et rendait l’avance aux Vedrinois qui devait se contenter d’un partage, Hébert s’imposant contre Stanescu.