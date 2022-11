Paquet bat Marinx à la corrida de Namur

Une place à prendre

Absent pour cause de stage à Belek (Turquie), Eliott Crestan ne défend pas son titre. Son coéquipier et ami Bastien Marinx, victorieux à une seule reprise à la corrida de Namur, compte bien jouer crânement sa chance. Mais c’est sans compter sur la présence de quelques athlètes très costauds, à l’image d’Amaury Paquet, qui se semble se sentir bien à Namur puisqu’il y multiplie les apparitions. Le départ se fait à hauteur de la place de l’Ange dans le sens de la descente, et une grosse centaine de mètres après le départ, les participants bifurquent à gauche pour rejoindre la place d’Arme. Cette petite bouclette d’échauffement permet déjà à un groupe de tête de s’isoler. Aux commandes, Bastien et Amaury, mais également Renan Gossiaux, Jérémy Wanet, Christopher Van Leendert, Quentin Poncelet ou encore Damien Dehu. Il faut attendre la moitié du premier pour vous Bastien et Amaury s’isoler en tête. Ils restent ensemble jusqu’à la fin de ce premier tour et se livrent un man to man. Amaury décroche son adversaire à l’entame de la seconde boucle et s’envole vers la victoire. Bastien compte un peu moins de 30 secondes de retard. "Bastien décide de partir assez vite. Mes jambes répondent bizarrement. Il faut dire que cela faisait longtemps que je n’avais plus pris un départ aussi rapide, étant habituellement sur des distances plus longues. Et puis finalement, cela se passe plutôt pas mal. C’est un bon entraînement en vue de ma préparation pour un 10 kilomètres et un semi rapide", commente tout sourire Amaury.

"Voyant Anthony sur la ligne de départ, je me rends compte que cela va être compliqué. Je pensais pouvoir profiter de l’absence d’Eliott, mais c’est vrai que ce parcours ultrarapide dans le centre attire souvent les foules", précise Bastien, déçu de ne pas avoir pu résister à l’accélération de son adversaire. Quentin Poncelet gagne le sprint devant Adrien Jacquerie pour la 3e place.

De retour à Namur

Chez les dames, Elisa Vancolen prend rapidement les commandes et laissent ses adversaires en plan. L’athlète du CSDyle, qui va combiner les corridas, le blocus et puis l’indoor ensuite, s’impose avec près d’une minute d’avance sur Jennifer Mahin, qui signe une belle remontada dans le second tour et devance Amélie Collin, qui court sous les couleurs de l’UAC. "Cela me fait quelque chose cette victoire à Namur, puisque c’est ici, en 2014, que j’ai fait ma toute première course. Revenir et gagner, c’est plutôt cool", commente Elisa, en félicitant ses adversaires du jour.

Les résultats en bref

HOMMES

1. Amaury Paquet 00:17:28

2. Bastien Marinx 00:17:53

3. Quentin Poncelet 00:18:28

4. Adrien Jacquerie 00:18:29

5. Christopher Van Leendert 00:19:17

FEMMES

33. Elisa Vancolen 00:21:27

57. Jennifer Mahin 00:22:18

58. Amélie Collin 00:22:29

84. Apolline Ramboux 00:23/35

88. Stéphanie Cappelle 00:23:40

Les classements complets