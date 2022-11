Les sabreurs et fleurettistes à la fête à Gembloux

Mathieu Nijs 89e mondial

Le club, qui organisera une autre compétition du circuit national en février, puis les championnats de Belgique seniors en mars, à Perwez, et le championnat provincial en mai, à Floreffe, peut aussi présenter de belles performances de ses membres sur la scène internationale. À l’image de Mathieu Nijs, qui a déjà récolté assez de points (à Valence et à Bonn) pour recevoir son ticket pour les championnats d’Europe et du monde et figurer au 89e rang mondial ! "Ils sont ainsi deux Belges dans le top 100, avec Stef Van Campenhout. Ce qui n’était jamais arrivé au fleuret", souligne Me Hendrix.

En juniors, c’est Oscar Geudvert qui, grâce à son succès à Stuttgart et à sa 43e place à Londres, a conquis un nombre de points suffisant pour être appelé sur les pistes de l’Euro et du mondial.

"Un autre de nos juniors, Alexandre Léonard, a signé de bons résultats aussi. Il lui en faudrait encore un ou deux pour être sélectionnable", conclut le responsable d’un cercle qui vient d’être mis à l’honneur par les autorités de sa Ville, en se voyant décerner le mérite sportif collectif, pour son équipe de fleurettistes juniors.

Programme du tournoi

Samedi 26: 9h30 sabre U15 garçons, 9h45 sabre U15 filles, 10h sabre open U11, 14h sabre U13 filles, 14h15 sabre U13 garçons, 11h fleuret open U11, 11h30 fleuret open U9, 13h30 sabre U17 garçons, 14h30 sabre U17 filles.

Dimanche 27: 9h fleuret seniors messieurs, 10h30 fleuret seniors dames, 11h sabre seniors messieurs, 11h30 sabre seniors dames.

Adresse: rue Chapelle-Dieu, 48, à Gembloux.