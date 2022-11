Delanghe ne connaît plus personne à Namur

Les protégés de l’ancien adjoint de Georges Heylens sous l’ère Jean-Claude Baudart attendent les Namurois de pied ferme, bien décidés à concrétiser dans les points un fond de jeu pourtant bien huilé. Arrivé au stade communal juste après la descente de D2 (la vraie) du matricule 156, Jean-Luc Delanghe ne connaît plus personne ou presque aux Bas-Prés. "Je pense y avoir croisé le gardien actuel, Yohan Prévot", tente-t-il de se souvenir. En cas de succès, les Hennuyers pourraient clôturer une semaine faste avec 5 points de plus au compteur "Nous venons de récupérer deux points suite à la non-qualification d’un joueur de l’Union", confirme le T1 de la REAL. Ce dernier reste confiant avant la visite des hommes de Cédric Fauré. "Ce 0/12 ne reflète pas vraiment la qualité de nos prestations". En cause et c’est un gros point commun avec leur futur adversaire, les Fusionnés manquent de finition devant le but adverse. "Parfois, il manque aussi la dernière passe qui ferait la différence", indique encore Jean-Luc Delanghe. Ce dernier a scouté les Namurois "C’est une formation assez complète, bien balancée, qui repose sur une bonne organisation et qui possède des individualités intéressantes". Vu le peu de temps resté au stade communal, Jean-Luc Delanghe considère que ce duel sera un match comme un autre. "Nous avons un groupe assez jeune et n’avons pas défini d’objectif précis à long terme au noyau, expose l’intéressé. Ce match fait partie du championnat avec un but identique: prendre les trois points." Côté namurois, Cédric Fauré devra peut-être encore changer l’axe de sa défense si Soulimen Ghaddari, touché contre Tubize, n’est pas rétabli. Qu’en sera-t-il offensivement cette fois ? Un éventuel retour d’Olojede, en manque de rythme, apporterait-il une solution ?