Coupe: Ohey reçoit Thy-le-Château dans le choc des invincibles

Bien que les Métallos y occupent la première place (avec une série de 28 matches sans défaite depuis la saison dernière), les Standardmen restent les mieux placés pour espérer passer devant Thy. Car avec son brevet d’invincibilité de 26 matches, Ohey n’a toujours pas été battu cette saison, au contraire de son adversaire du soir, défait par Vencimont puis par Dinant. "Il y a un peu plus d’un an qu’on n’avait plus perdu. La défaite contre Vencimont a certes été un coup d’arrêt, mais elle a aussi permis de nous remettre les pieds sur terre. Ce fut en quelque sorte un mal pour un bien, pour éviter de tomber dans un excès de confiance, confie le capitaine de Thy-le-Château, Martin Baelden. En revanche, la défaite à Dinant a été plus dure à encaisser. Après une si longue série, nous venons finalement d’être battus par deux de nos concurrents directs."

À côté de leur long brevet d’invincibilité, les deux équipes ont aussi partagé, précédemment, la même déception de ne pas avoir atteint la P2 en mai dernier. "L’année passée, Thy a eu un peu le même parcours que nous en championnat, en échouant au tour final, rappelle Simon Henin. Pour nous, l’objectif est clair: ne pas revivre une telle déception et monter en P2." Invaincus cette année, les Oheytois gardent une même dynamique en coupe, en n’ayant pas encore encaissé le moindre but, face à Jemeppe B, Schaltin B et Molignée.

"De base, nous avions déjà une belle équipe sur papier la saison passée. Mais cette année, alors que la qualité est toujours là, on s’est renforcé en quantité pour ne plus avoir un noyau disloqué comme cela a pu être le cas par le passé. La préparation a été bonne, les joueurs sont assidus aux entraînements et les résultats suivent." Et ce, même si Ohey a lâché ses deux premiers points contre Sclayn (1-1). "Il nous tenait à cœur de gagner contre le voisin, mais il n’y a rien de mal fait pour autant", conclut l’Oheytois, successeur de Cédric Saladin pour porter le brassard de capitaine.

Chez les Métallos, on s’est à chaque fois imposé à domicile aux tours précédents, face à Ligny B, St-Germain et Pondrôme. Voici venu le moment d’un premier déplacement. "Et pas des moindres, on en a pour une heure de route, souligne Martin. Mais Ohey joue sur synthétique, comme nous. On ne devrait pas être trop désavantagé et le match devrait être propice au beau jeu. La coupe n’était pas un objectif initialement, plutôt du bonus contre des équipes qu’on n’a pas l’habitude de jouer. Ici, si on gagne à Ohey, on pourrait affronter une P1. Ce serait intéressant de voir quel football on proposerait face à une équipe évoluant deux échelons plus haut." Avant – qui sait ? – de retrouver Ohey en P2…