Thomas Garnier sera ambitieux au National

Et ils vont tous deux s’aligner avec de grandes ambitions, ce dimanche, sur le Championnat de Belgique des élites 3. "Je reste très satisfait de mon niveau actuel, évoque Thomas Garnier. À Wégimont, j’ai fait le forcing dès le départ. C’était sur un très beau circuit, assez technique, qui me convenait assez bien. Mais il était assez glissant et je ne voulais pas prendre de risque. J’ai donc vite accéléré, creusant rapidement un petit écart."

Il n’a pas relâché son effort et s’est imposé avec une belle avance sur Loïc Maryns et Rik Torfs. Julien Kaise avait évoqué la tactique de Thomas Garnier, tournée vers une offensive rapide, après sa victoire conquise à Banneux, devant le Rochefortois. "Je roule effectivement fort dès le départ, qui est très important dans cette discipline", reconnaît Thomas Garnier.

Il espère parvenir à démarrer à nouveau en force, ce dimanche, à Flémalle. "Ce rendez-vous est un gros objectif de ma saison, surtout après mon forfait au Championnat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles, à cause d’une maladie, poursuit le cycliste, qui roule en individuel. Ce sera donc une petite revanche."

Avec une passerelle

Une double revanche, même. Car il avait terminé au pied du podium du Championnat de Belgique VTT, chez les élites 3. "Je m’étais classé quatrième à Houffalize, évoque-t-il. Je ne suis d’ailleurs jamais monté sur le podium d’un Championnat de Belgique."

Ce sera son ambition ce dimanche. "À la base, je partais avec l’ambition de me hisser dans le Top 5, mais si le podium est jouable, je ne m’en priverai pas, annonce-t-il. Julien sera certainement dans le coup, lui aussi. On a plus ou moins le même niveau, cette saison. Le parcours de Flémalle est assez chouette. Il avait été fort boueux l’an passé, avec pas mal de course à pied. Il y a aussi une passerelle, ce qui est particulier. Ce circuit est vraiment beau. Et c’est très motivant que ce soit en Wallonie."

Il remettra ensuite le cap sur le Challenge Henri Bensberg, pour y défendre sa première place au classement général.