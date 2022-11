Match au sommet à Gembloux

Dominés de bout en bout la semaine dernière à Aubel, les Profondevillois se veulent revanchards pour leur déplacement à Liège, une équipe en manque de points. "Nous avons maintenant joué toutes les équipes de tête mais ce n’est pas non plus évident de rencontrer des adversaires qui ont besoin aussi de points, confie le coach namurois Thomas Dustin. Nous commençons à retrouver une équipe plus ou moins complète et cela devrait nous soulager et nous offrir plus d’options. Mais attention car si nous laissons Liège prendre confiance, nous nous mettrons en difficultés."