Le déplacement à Verviers sera un premier test pour les Loyersois et Maxence Gilet. La prise en main du groupe par le nouveau coach s’étant vraisemblablement bien passée ce mardi.

"Nous avons commencé par parler de ce que nous allons garder et changer par rapport à l’ancien coach, ça a aussi été l’occasion pour nous de donner notre ressenti. L’entraînement ensuite était différent de ceux de Julien Marnegrave mais ça s’est très bien passé", raconte Pierre Demars.

De bon augure pour le match à Verviers, même si l’intérieur loyersois se méfie. "Ce n’est jamais facile à SFX, ils ne sont pas dans une bonne passe mais ça reste une équipe qui, à mon avis, devrait être plus haut au classement. On dit que les premiers matchs avec un nouveau coach, c’est “quitte ou double” mais je pense que le groupe est très réceptif. Le club a choisi, dans le contexte d’il y a dix jours, le coach qui me semble être la meilleure option. Maxence va bien coller humainement avec l’équipe et ses capacités de meneur d’hommes devraient lui permettre d’exploiter toutes nos qualités".

À noter que Julien Pirlot est incertain pour la rencontre.

Ciney – Waterloo (s. 20 h 45)

Après sa belle victoire le week-end passé, les Cinaciens doivent réussir à enchaîner une seconde victoire pour la première fois cette saison. Ce ne sera pas une mince affaire face à Waterloo, un adversaire coriace. C’est néanmoins le meilleur moment pour affronter les Brabançons qui, après avoir trusté la première place du championnat tout le mois d’octobre, connaissent un coup de mou et viennent de subir deux défaites de suite. À la recherche de régularité, Ciney devra à nouveau composer avec une rotation réduite.