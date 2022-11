Le coaching repris en charge par la trésorière

L’équipe, qui avait entamé sa campagne par quatre revers en déplacement, a fêté sa première victoire dans la foulée (3-2), avant de s’incliner à Waremme C (3-0). Sans qu’un successeur ait été désigné. "Et il n’y en a pas encore. Trouver un coach en pleine saison, c’est très compliqué. Les joueurs se gèrent eux-mêmes pour les entraînements. Et j’essaie de leur apporter ce que je peux au niveau du coaching, pendant les matchs", explique la trésorière Émilie Lempereur, qui évolue avec la P1 dames et encadre déjà des équipes de jeunes du club. "J’ai posé la question aux joueurs et tous étaient d’accord. C’est toujours mieux d’avoir quelqu’un ayant un regard extérieur, pendant les rencontres. Mais je suis consciente de ne pas avoir beaucoup d’expérience. Je procède aux changements quand je l’estime nécessaire. Pour la venue de Perwez, deux joueurs de P1 sont venus et leur entrée a amené un regain d’énergie dans l’équipe. Qui a trouvé la motivation pour se battre et finir par l’emporter, après avoir été menée 0-2. Tout le mérite de ces deux bons points revient aux joueurs. C’est eux qui ont réussi à gérer la situation, mentalement."

La réception des Brabançons, situés derrière au classement, est une réelle opportunité de faire fructifier cet actif. "Le forfait de Gembloux nous enlève normalement tout souci de maintien, mais il faut toujours rester prudent. Et puis, on ne va pas se contenter de cela. Ce n’est pas dans l’esprit du club. Le but, c’est aussi de s’amuser sur un terrain", ajoute celle qui ne compte plus ses heures au service du VC Jemeppe. "Oui, mais quand on a une passion, on aime bien essayer de la partager et de la transmettre."