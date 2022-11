Coupe de la province: 13 duels ce samedi, dont le remake de la dernière finale

Il manquait en effet deux équipes pour programmer de véritables seizièmes de finale puisqu’il ne restait que 32 formations après les trois premiers tours de la compétition. Si le Condrusien s’est qualifié jeudi soir en écartant Malonne, Flavion-Morialmé et Meux B sont également certains de jouer les huitièmes, eux qui étaient bye pour ce quatrième tour.

Les 13 rencontres au menu de ce samedi:

Vencimont – Grand-Leez B (14h30)

VENCIMONT : blessés : Bienfait, Charlier.

"Si la rencontre peut sembler déséquilibrée, je suis convaincu qu’elle sera plus partagée, prévient Pascal Brackez. La priorité reste le championnat. Après cette rencontre, nous aurons deux matches compliqués (à Biesme B et à Dinant, NDLR). Ce samedi, je mettrai donc au repos quelques joueurs. Dans le même temps, nous aurons la chance d’évoluer à domicile. Et on sait que le terrain de Vencimont est à connaître."

GRAND-LEEZ B : blessés : Albert, Hairion, Ro. Demolder, Dubasin, Van Emelen, Vandooren.

"Les équipes n’ont rien à perdre, précise le T1 Ludovic Charles. Nous nous déplaçons sans pression. Nous abordons cette rencontre comme un bon match de préparation, l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui attendent le bon moment pour se montrer. Nous regrettons de ne pouvoir évoluer avec le noyau qui a fait monter l’équipe en P2."

Haversin – Rhisnes (20h)

HAVERSIN : suspendu : Sibilano ; absent : Turmine.

Sur le banc, c’est Florian Romedenne, T2 sous John Galasso, qui devrait officier au coaching. "Un match de coupe est toujours chouette à jouer, surtout pour une équipe comme la nôtre chez qui, chaque week-end, c’est compliqué en championnat. On doit jouer le coup, relever la tête après le départ de Gala et retrouver de la confiance, annonce Baptiste Michel avant ce premier match en nocture à Haversin. Les bénévoles ont passé pas mal d’heures pour qu’on ait enfin un éclairage. On aimerait leur rendre la pareille."

RHISNES : au complet.

"Même si nous ferons tout pour passer, ce match de coupe est un bonus, avoue Thomas Nelis. Cela permettra à ceux qui jouent moins de me montrer que j’ai eu tort de ne pas les reprendre les semaines précédentes. À eux de prouver que je peux compter sur eux, quand l’équipe tourne un peu moins bien. Nous nous déplacerons d’ailleurs à 23/24 joueurs, histoire que chacun se sente concerné."

Gesves – Loyers (20h)

GESVES : absents : Hanquet, Thirion ; retour : Servais.

"Face au leader de la P1, la tâche sera difficile, reconnaît Vincent Strobbe. On sort d’un super résultat en championnat, signé à 9 contre 11. Dans un bon jour, on peut faire du mal à nombre d’équipes. On fera le maximum afin de ne pas être ridicule. Il sera important d’être attentif et appliqué en défense. On va donner sa chance au jeune Hugo Vandersmissen, 17 ans, qui défendra nos filets."

LOYERS : absent : Colard ; blessés : Scaffidi, Delens, Lamour, Mathy ; retours : Rushidi, Longin ; incertain : Salmon.

"C’est une équipe qu’on a déjà affrontée en amical, introduit J.-F. Beguin. Ces matches ne peuvent pas être pris comme repère à 100%. On va à Gesves pour gagner, mais avec tout le respect qu’on a pour cette équipe. La coupe est un objectif, je ne veux pas être la surprise du week-end."

Évelette-Jallet – Petigny-Frasnes (20h)

ÉVELETTE-JALLET : blessés : Delens, Ponlot, Jadot, Mhaida, Marino, Williquet ; absent : Aarab.

Évelette connaît bien son adversaire puisqu’il l’a battu au tour final de P2B. Olivier Cauz se méfie de cette équipe et compte bien voir ses boys jouer le match sans retenue. "Mes joueurs vont devoir se donner à 100%. Cette confrontation nous fera un bon entraînement avant de rencontrer Chevetogne."

PETIGNY-FRASNES : absents : Delcine, Poupaert.

"La saison dernière, on avait battu Évelette deux fois, avant d’échouer au tour final, rappelle Sébastien Marée. Si nous sommes trop irréguliers, Évelette n’est pas au mieux. C’est le bon moment pour l’affronter. On fera le maximum pour franchir un tour de plus et j’en profiterai pour faire tourner le noyau."

Achêne – Arquet B (20h)

ACHÊNE : blessés : Kirten, Pirlot, Pairoux, Fourneau, Colot, Dasnois.

Dimitri Simon s’attend à une rencontre très compliquée. "Je ferai appel à six U19, vu la multitude de blessés. Mais on va quand même jouer le coup à fond et essayer d’atteindre le tour suivant. Arquet est une grosse opposition mais je pense que le terrain va le mettre en difficulté dans la création."

ARQUET B : blessés : Jacquet, Boosten, Lemaru, Limani, Gavroy.

Les Vedrinois voudront avant tout dédier ce match à Antoine Mertus, qui vient de perdre son frère. "On pensera à Antoine en effet, confie Alexis Gambier. Ce match doit être une récompense pour l’excellent travail réalisé jusqu’ici, C’est aussi une porte ouverte à un match contre une équipe de division supérieure en cas de succès. Malgré le classement d’Achêne, nous devrons imposer notre jeu et notre rythme."

Chevetogne – Fernelmont-Hemptinne (20h)

CHEVETOGNE : absents : P. et L. Minon ; blessés : Mathieu, De Bona ; arrêt : Devogelaere.

Les Coccinelles (et Dilu) retrouvent Fernelmont, qui les avait battues 2-5 en ouverture de championnat. Chevetogne doit une revanche à ses supporters. "Tout à fait, et à l’époque… je faisais partie des supporters, plaisante Régis. Même si la coupe n’est pas la priorité pour l’instant, toute victoire est bonne à prendre. Et puis, je ne veux pas perdre contre mon ancien club !"

FERNELMONT-HEMPTINNE : blessés : Absil, Carpiaux, Camara, Jacques, J. Poncin, Gerkens, Vasseur, Lakhouil ; incertains : K. et S. Sacré, Preudhomme ; absent : More.

C’est avec une équipe très diminuée que Fernelmont se déplace à Chevetogne. "J’adore jouer la coupe, lance Benjamin Joine. Cependant, avec autant de blessés, il va falloir être prudent si je veux garder une équipe performante en championnat."

Profondeville – Andenne (s. 20h)

PROFONDEVILLE : blessés : Badoux, De Ketelaere, Ghesquière, Zaffarana.

"C’est un peu David contre Goliath, précise Éric Suray, privé de nombreux joueurs depuis quelques semaines. Étant donné mon effectif, ce n’est pas le bon moment pour accueillir Andenne. Je ne prendrai d’ailleurs pas le moindre risque. Dans de telles circonstances, nous qualifier serait un exploit. Et même si la coupe n’est pas notre priorité, nous ferons tout pour passer."

ANDENNE : blessé : Benothman.

Le nouveau T1, Benjamin Falise, veut jouer la coupe sans retenue, mais également éviter les blessés. "Je veux prouver que nous ne sommes pas ridicules. J’ai un bon noyau, je veux faire tourner mes joueurs et faire jouer la concurrence." Le coach andennais veut préserver ses hommes car il estime que l’après-trêve sera cruciale.

Wépion – Spy (s. 20h)

WÉPION : absent : Wauthier ; blessés : Bastin, Evrard, Lebailly.

"Nous abordons cette rencontre comme un match de gala, se réjouit le T1 Sébastien Mercier. Nous n’avons pas hérité du tirage le plus facile. Ce duel permettra de nous situer à mi-championnat et de nous comparer, dans l’optique du tour final, à l’une des équipes du top de l’élite. Nous jouerons crânement notre chance. En coupe, une surprise est toujours possible."

SPY : blessé : Jeanmart ; absent : Motte ; incertains : L. Fromont, Jorand.

"Je ne vais pas être très original en disant qu’un match de coupe, ça se joue sur 90 minutes, voire un peu plus en cas d’égalité, déclare Eddy Broos. Par conséquent, les surprises existent et j’espère que nous ne serons pas la mauvaise de la soirée. Nous somme dans un petit creux en championnat, c’est l’occasion de remonter quelque peu la pente, moralement."

Beauraing – Anhée (s. 20h)

BEAURAING : incertain : Fallon ; retours : M. et N. Dasty, T. De Becker, Robert ; suspendu : Broyer.

"Malgré notre appel, la suspension de trois rencontres pour Broyer a été confirmée, explique Christian Léonard. Mais j’aurai l’embarras du choix, vu les nombreux retour. Je devrai faire des choix, face à cette belle équipe d’Anhée, qui réalise un super championnat. Une chose est certaine, mes deux gardiens joueront, vu la suspension de Delobbe pour le prochain déplacement à Nismes."

ANHÉE : blessés : Delhauteur, Frérotte, D. Hosselet ; absent : Patrick Nama.

"La coupe figure parmi nos objectifs, lance Éric Jonckers. Ce déplacement constitue un bon test. On n’est pas favori, face à des jeunes qui vendront chèrement leur peau. On espère cependant réaliser la meilleure prestation et bousculer les Famennois, avec l’objectif de se qualifier."

Union Dinantaise – Bioul (s. 20h)

US DINANTAISE : absent : Daxhelet ; blessé : Benassy.

"Ce sera un match compliqué et le terrain de Loyers risque d’être difficile, au vu du nombre d’entraînements en semaine, explique Maxime Laloux. Sur le papier, Bioul possède une équipe de P1, composée de nombreux joueurs ayant déjà évolué plus haut. Mais, quoi qu’il arrive, ce sera un grand plaisir de revoir nos voisins, avec qui nous avons de très bonnes relations."

BIOUL : blessés : Alexandre, Roland, Scaillet, Edebouw, Dache, Helson ; incertain : Lincé ; absent : Charles.

"On est revenu avec une victoire importante de Petigny, souligne Michel Grégoire. Cela a enfin tourné pour nous et tous les joueurs ont sorti une excellente prestation. On abodera ce duel à Dinant, qui joue les premiers rôles en P1, sans pression. On doit profiter de ce match pour préparer la venue de Surice, un match important. Je ferai appel à des jeunes de l’équipe B."

Nismes – Bossière-Gembloux (s. 20h)

NISMES : blessés : M. Depotter, A. Fraiture, Billecard, Hernandez ; absents : Boudin, Broutin, M. Fraiture.

La coupe reste une compétition à part pour les Nismois. Mais ce samedi, Bareck Bendaha sera fort déforcé. "J’aurai 12 joueurs disponibles dont 2 gardiens, souffle le coach des Crayats. Je ferai appel à des renforts de P3 mais ça ne sera pas facile. Je le dis, cette rencontre sera un tournant de notre saison. "

BOSSIÈRE-GEMBLOUX : absents : Bisanti, Laidi, Velghe ; blessé : Sabbe ; suspendus : Laurent, Monjoie.

"Endosser le rôle du Petit Poucet est un avantage, lance le T1 bossiérois Michaël Noël. Si nous sommes battus, nous dirons que c’est normal. Si nous nous qualifions, ce sera une surprise. Étant donné qu’il s’agissait d’un week-end de congé, nous serons très déforcés. Se qualifier serait donc un exploit. D’autant que Nismes, bien que dans un creux, regorge de qualités."

Ohey – Thy-le-Château (s. 20h)

OHEY : suspendu : Dechanet ; absent : Wiels ; blessés : Renoir, Dejasse, Lallemand, Bortolin ; incertain : Depas.

Vivian Delhalle s’attend à un beau match, mais avec le même souci d’effectif que son homologue. "Thy est une belle équipe, leader de P3C. Je comptais un peu faire tourner le noyau mais, au vu des absences, ça va être plus dur que prévu. L’objectif est de prendre un maximum de plaisir."

THY-LE-CHÂTEAU : absent : Verspreet ; blessé : Duperroy ; incertain : Jouay ; retours : Angeli, Bauduin ; suspendu : Manise.

"La rencontre s’annonce très ouverte, se réjouit le coach de Thy-le-Château, Corentin Kaye, absent ce samedi soir. Nous n’avons jamais rencontré cette équipe qui fait deux belles saisons, comme nous. Les deux équipes sont en tête de leur série. Nous serons loin d’être au complet et risquons de ne pas montrer ce dont nous sommes capables en temps normal."

Biesme – Grand-Leez A (s. 20h)

BIESME : absent : Van den Abeele ; suspendu : Digiugno ; blessés : Verelst, Depaemelaere, François, Dumont, Fratacci.

Voici déjà venu le temps des retrouvailles entre Biesme et Grand-Leez, qui n’est autre que l’affiche de la dernière finale de coupe. Xavier Thiry livre ses impressions sur son adversaire: "Grand-Leez est notre meilleur ennemi. C’est une équipe physique toujours compliquée à jouer. Je m’attends à un combat et, malgré nos nombreux absents, nous allons tout faire pour prendre notre revanche sur la finale de la saison dernière."

GRAND-LEEZ A : incertains : Barry, Gilissen, Longin.

"À l’instar des précédents, le duel s’annonce très disputé, lance le T1 gembloutois Dany Verkamer. Une saine rivalité existe entre les deux clubs. L’intensité ne devrait pas être différente de notre premier duel, en championnat. D’autant que les deux équipes ont élevé leur niveau de jeu et sont davantage en confiance. Le match devrait dès lors être joué avec beaucoup d’engagement et de rythme."