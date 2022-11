Boxus en renfort

" En entamant la saison comme nous l’avons fait, nous nous sommes compliqués la tâche aujourd’hui et comme nous nous exportons très mal, cela nous oblige à ne pas gaspiller chez nous, confie le coach belgradois, Didier Thémans. Mais attention à cette équipe d’Esneux qui s’est renforcée avec la venue de Boxus. Il s’est déjà mis en évidence la semaine dernière. En voyant le calendrier qui nous attend après ce match, il faut vraiment tout faire pour prendre les trois points. Certes le classement est serré et si quatre équipes semblent malgré tout se détacher en tête, derrière, la lutte est intense. Nous ne sommes qu’à quatre points de la cinquième place mais n’en avons que deux d’avance sur le dernier. Nous manquons encore de régularité mais tout le monde est revenu et j’espère vraiment que nous allons encore progresser et que tout le monde va revenir à son meilleur niveau. Il n’y a aucun match facile mais si nous retrouvons notre basket et que nous respectons les consignes alors nous devons pouvoir nous imposer ce week-end. Nous n’avons encore jamais su aligner deux succès consécutifs, si nous y arrivions alors je pense que nous serions lancés.