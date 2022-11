Beez ne s’inquiète pas

Belgrade B – Woluwe (v. 21 h)

Outsiders pour la visite de Woluwe, deuxième du classement, les Belgradois pourront compter sur Davreux et Hucorne pour tenter de déjouer les pronostics.

"Force est de constater que nous avons du mal face aux équipes du top, constate le coach namurois Didier Thémans. Mais nous pouvons aborder ce match sans pression car avec quatre victoires, nous sommes dans notre ordre de marche en vue de notre maintien. Si nous parvenons à déjouer la pression défensive que cet adversaire risque fort de nous imposer, alors il y a peut-être un coup à jouer. Nous devons y croire, tenir en début de partie et semer le doute pour tenter de créer la surprise car l’objectif est d’atteindre dix victoires."

Natoye – Olympic (s. 21 h)

Une semaine après sa belle victoire sur le parquet du leader (79-86 à Woluwe), Natoye accueille une équipe carolo que le coach Laurent Costantiello imaginait plus à la fête cette saison. "Ce n’est que le premier tour mais sur papier, avec un coach comme Pascal Chouli, l’Olympic a les arguments pour se mêler à la lutte pour les play-off, prévient le coach des Jaunes. On espère que cette belle équipe attendra une semaine avant de se réveiller." Laurent se montre confiant, surtout avec la mentalité affichée à Bruxelles. "Ce n’était pas spécialement le plus beau des baskets dans un match compliqué, mais dans la volonté, c’était top. Les gars se sont arrachés." Si ce duel tombe encre un peu tôt pour Alexis Héraly, par contre, Amory Cleymans devrait faire son retour.