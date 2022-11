Awagne, un Trèfle dans le sable

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du Stevens CX Challenge Cyclocross Namurois. "Ce sera la 23e édition de notre Trèfle Dinantais", ajoute Jean-Jacques Biettlot, entouré de sa bande de copains pour mener à bien cette nouvelle organisation. "C’est la troisième fois que nous intégrons le challenge namurois de cyclocross. Nous avons aussi un peu repensé le circuit, pour qu’il soit plus ludique, plus attractif. Nous avons aussi écouté les avis émis lors des dernières éditions, notamment par rapport à une descente typée VTT qui était jugée dangereuse. Elle ne sera plus d’actualité. Nous avons aussi décidé d’ajouter un dévers. Le nouveau sera un peu plus facile que l’habituel, qui est plus vicieux, plus difficile."

Départs: U8-U11 à 9 h 30, U12-U15 à 10 h 15, cadets et juniors (cyclocross) à 11 h, dames à 12 h 15, adultes cyclocross à 13 h 30, adultes VTT à 14 h 30, juniors et cadets VTT à 14 h 31.