Andenne vise un premier succès avec Vanoverschelde

Ce vendredi soir, le Mosa Jambes se déplace à Andenne où Tom Vanoverschelde a remplacé Bastien Maquet au coaching. L’objectif, décrocher une première victoire. " Je m’attends à un match accroché , prévoit Tom Vanoverschelde. Les deux équipes ont besoin de victoire. Je sens les gars motivés à 200%. Si tout le monde a compris la décision de Bastien, on était tous attristés par celle-ci. Nous aurons donc tous à cœur d’afficher un autre visage que celui montré ces dernières semaines. Nous sortons de deux bons entraînements où les gars se sont montrés appliqués. A nous maintenant de reproduire cela sur le terrain " . " Le Mosa a livré un meilleur match contre Beez et espère continuer sur cette bonne voie, confie le Jambois Jérôme Dupuis. Nous avons bien bossé toute la semaine afin de revenir d’Andenne avec les trois points. Ce match à ne pas perdre est certainement un des rendez-vous les plus importants de la saison vu notre situation actuelle. Nous commençons à récupérer quelques blessés ".