Un derby namurois à six points

Les Auvelaisiens gardent le moral et ne s’aligneront pas en victimes consentantes devant leurs supporters. "Tout est possible, lance Franco. On mise sur Vitaly, qui, depuis le début de saison, rivalise avec les plus grands. S’il peut éviter Degros, il devrait signer deux victoires. Ensuite, il faudra accrocher un B0, Stanescu ou Giltia. On espère ainsi forcer un 3-3…"

Les Étoilés aligneront donc Efimov, Marchal, Dobbelstein et Hébert.

Les Vedrinois, qui ont débuté la saison par un succès à Virton, ne sont guère mieux lotis. "Vendredi contre Auderghem et dimanche à Hasselt, on a laissé filer deux points, reconnaît Didier Cat. Nicolas Degros a échoué à la belle contre Bierny. Et dimanche, il perd 3-2 contre Toriola après avoir mené 2 sets 0 et 5-2, dans le troisième. Marquez pas de chance. On a aussi connu ce scénario dans d’autres rencontres."

Vedrinamur, qui alignera son trio habituel, ne peut se permettre un nouveau faux pas. "Vu le déroulement des rencontres ces dernières semaines, on visera le partage car Efimov sort de grands matches et Nicolas Marchal a les atouts pour bousculer nos jeunes."

Voilà un derby qui s’annonce explosif.