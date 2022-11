Les visités prennent le jeu à leur compte et après cinq minutes, Vestens se crée la première grosse occasion mais place le ballon au dessus. Dans la foulée, le Condrusien bénéficie d’un coup franc à l’entrée du rectangle. Henrot trouve la barre. Le but d’ouverture tombe juste avant la demi-heure. Warzée déborde côté gauche et centre pour Defays. Ce dernier, d’une talonnade sert Bukran. Le buteur maison ne se fait pas prier et trouve la faille d’une frappe croisée. Malonne va se relancer cinq minutes plus tard. Bottaro trompe Fonteijne d’un superbe coup franc. Une égalisation qui réveille les visiteurs, plus entreprenants en fin de première période.

Dès le début de la seconde période, le Condrusien passe devant grâce à un but de Defays. Un but qui coupe les jambes visiteuse même si Fonteijne doit encore intervenir sur un coup franc de Bottaro. Les visités poussent et accentuent leur avance avec des buts de Hebette sur corner et de Defays pour fixer les chiffres.