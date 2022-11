Guillaume Demazy en route pour les Mondiaux

"C’est la seconde fois, après les Championnats d’Europe, en Pologne, où j’ai terminé 4e, que je peux représenter mon pays sur une compétition internationale. Et je dois dire que c’est une fierté. Niveau ambitions, je vais essayer de faire une course pleine, sans penser aux autres. J’aimerais passer sous les 2 h 00, peut-être 1 h 55, pour boucler les 1 500 mètres de natation, les 40 bornes de vélo et les 10 kilomètres à pied. L’idée est de faire du mieux possible. Après, si j’atteins le top 5, cela serait bien. Le podium, ce serait merveilleux et une première place, complètement exceptionnel".

Et dire qu’il y a deux ans et demi, Guillaume avait du mal à enchaîner 10 kilomètres sans s’arrêter. C’est au moment au premier confinement que celui qui est alors rugbyman se décide à courir: 57 minutes, c’est le temps qu’il lui faut pour boucler son premier 10 kilomètres. "Sans compter les pauses", s’amuse-t-il. Rien n’est impossible quand on y croit. Avec l’encadrement de Start Today et d’Yves d’Harveng, cet étudiant en BAC2 en sciences de la motricité à l’UCL se sent pousser des ailes.