MALONNE: Absent: Hennaux ; blessés: Deheneffe, Lassoie (aussi suspendu).

"Le déplacement va être extrêmement compliqué. Nous allons devoir faire preuve de caractère, de discipline et d’abnégation, concède le T1 malonnois Nicolas Gérondal. Je m’attends à un match où nous allons devoir défendre en bloc et profiter des quelques occasions face à cette P1 qui n’a plus perdu de match depuis sa défaite 2-4 contre Arquet. J’ai dit au groupe que j’attendais une réaction et que sa nonchalance avait assez duré."