P2: Sauvenière n’est plus lanterne rouge et prend la tête du classement des buteurs en série A

Louis Laurent (Bossière-Gembloux) et Nicolas Herbiniat (FCO Namur) n’ont pas scoré du week-end et restent à 11 buts chacun. Ils sont suivis par Amory Reins (Rhisnes), dont le compteur personnel est passé à 10 réalisations. Car, si Gilsoul n’a inscrit "qu’un seul" but dimanche contre le FCO, Amory s’est lui fait plaisir avec un triplé chez les "Olympiens".

Il y a eu un tout petit peu plus de doubles buteurs en série B ce week-end, notamment grâce à Théo Servais (Surice) et Patrick Collin (Rochefort B), dans le même match: 4-4 entre les "Fromagers" et les "Unionistes". Un doublé qui, pour Collin, lui permet de revenir sur la troisième marche du podium provisoire avec 13 buts, à égalité avec le capitaine de Pesche, Damien Baudaux, lui aussi auteur d’un doublé, mais un doublé qui n’a découlé sur aucun point des "Poires" lors de la venue de Gesves (2-3).

Le classement est toujours mené par Cédric Magis (Pondrôme, 17 buts), devant le duo formé par Daniel Patrick Nama (Anhée) et Jérémy Wauthy (Union Rochefort B), deux hommes qui, grâce à leur nouvelle réalisation du week-end, passent à 14 goals marqués depuis le début du championnat.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la quatorzième journée de championnat:

P2A

13 buts

De Groote (Sauvenière)

12 buts

Gilsoul (Rhisnes)

11 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Herbiniat (FCO Namur)

10 buts

A. Reins (Rhisnes)

9 buts

Marion (Wépion)

8 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée), B. Adam et Leruth (Ligny), Hannecart (Naninne)

7 buts

Deheneffe (Malonne)

6 buts

Gourmet (Aische B), Baugniet (Naninne), Doupagne et Duchêne (Petit-Waret), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Gillard (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Lajili (Jambes), Leocata (Lustin), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand et Harrad (Wépion)

4 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), Camara et Fall (Jambes), Charpentier et Paris (Ligny), Notte (Lustin), Craps (Malonne), Joine (Rhisnes)

3 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Van Achter (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Beguin, Genard et Longin (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro et Gondry (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Guillaume (Sauvenière), Miler (Wépion)

2 buts

Quandt et Tallier (Bossière-Gembloux), Gys, Perez Avial et Thierens (Éghezée), J. Corvo et Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Depireux (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Herbay, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), Allard, Ancion, T. Rihoux et Tallier (Rhisnes), Bower, François et Henrion (Sauvenière)

P2B

17 buts

Magis (Pondrôme)

14 buts

Patrick Nama (Anhée), Wauthy (Rochefort B)

13 buts

Baudaux (Pesche), Collin (Rochefort B)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves)

9 buts

Hassani (Gedinne), Koné (Havelange), Bridoux (Schaltin)

8 buts

Servais (Surice)

7 buts

Descarpentries (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Collinet (Surice), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Helson (Bioul), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Fadeux (Pondrôme), Nkoue (Tarcienne)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), Huet et Labar (Assesse), A. Delcourt (Bioul), Giglio, Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

4 buts

Becheker (Flavion-Morialmé B), Demarcin (Gesves), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Antoine, Baudoin et Rochette (Pondrôme), Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

De Maglie, V. Dubois et Martin (Anhée), Dunesme et Lincé (Bioul), Latini et Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Durieux (Pesche), Ezzeroual et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Mahin (Rochefort B), Guilleaume et Mullens (Schaltin), Dumont (Surice)

2 buts

Beguin, Y. Dubucq, Frérotte et Hosselet (Anhée), Blasutto, Hermant et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), Gilsoul et G. Hardy (Flavion-Morialmé B), T. Collard et M. Sohy (Gedinne), Bastin, Julien, Nguea Edimo, Nicolas et Suray (Gesves), Nzadi (Molignée), Betsem, Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Duriau et Hassani (Pondrôme), M. Brilot et Kamba (Rochefort B), Hainaut, Lecoyer et Magotteaux (Surice)