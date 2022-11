Les Gedinnoises ont montré ce dont elles étaient capables

" Tout vient à point à qui sait attendre ", dit le proverbe. Les Gedinnoises auraient tout de même préféré conquérir leur première victoire (et premiers points) plus tôt que lors de leur huitième rencontre de championnat, disputée ce samedi, sur le terrain de RNV A (1-3). " On était un peu sous pression, c’est vrai. Et, vu nos précédents matchs, peu de monde pensait qu’on gagnerait celui-ci. Ce succès nous fait donc le plus grand bien, moralement ", confie la coach des Ardennaises, Alexandra Fuchs, qui était retenue avec la promotion de Beauraing. " Je n’ai donc pu les coacher, mais apparemment, elles se sont bien battues. Elles ont en tout cas montré qu’elles pouvaient bien mieux jouer que ce qu’elles avaient généralement fait jusqu’ici. Le but est évidemment de se maintenir et, dans cette optique, ce match face à un concurrent direct était important. D’autant qu’on avait perdu à Gembloux. "