Les Cinaciennes ont sauvé les meubles

C’était aussi la première de l’équipe condrusienne sans sa capitaine Maëlys Devresse, partie à l’étranger. "On a évidemment perdu un élément clé et il faut faire reprendre la sauce. C’est désormais une plus jeune, Elynn Radelet, qui garde le centre avec Alice Fourneaux, alors que moi et Eryn Mathieu occupons le poste 4. Mais on est moins percutantes sans elle."

Le rajeunissement du noyau est une autre donnée de l’équation cinacienne. "On a beaucoup de jeunes sur le banc, mais peut-être devrait-on les utiliser davantage, pour faire souffler de temps à autre les plus anciennes. On est dans une optique de formation. Cela ne peut qu’aller mieux au second tour."

Le premier, lui, aura été marqué par un calendrier pour le moins irrégulier. "On est en effet resté trois week-ends sans jouer. Pour la motivation et la présence aux entraînements, ce n’est pas l’idéal. Sans compter qu’on est rarement au complet pour travailler, pour cause de blessures ou de vacances."

La situation n’est pas alarmante pour autant, les filles de René Malengreaux restant à portée des places plus rassurantes. "On a sauvé les meubles, en prenant ce point. Après être allé à Lennik, on recevra Bruxelles Est, pour notre dernier match de l’année à domicile, et on terminera à Chaumont. Puis, on subira une autre longue période d’arrêt, jusqu’en février. Il n’y a rien de mal fait. On va essayer de se sauver."