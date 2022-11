Fin du compte à rebours

Avec une inauguration samedi soir, le projet, porté par l’ancien gardien de but de Rochefort Stéphane Culem, a connu un sérieux coup de boost ces dernières semaines, pour s’assurer d’être prêt en temps et en heure. "Il y a 7 mois d’ici, on était encore sur la terre, explique un Stéphane soulagé de montrer son bébé au grand public. On a acheté le bâtiment (détruit pour faire place aux nouvelles installations) il y a 2 ans et les premiers travaux ont débuté il y a 9 mois. Je remercie énormément les entrepreneurs et corps de métier qui ont permis au club de voir le jour, car tout le monde n’y a pas cru quand on a annoncé l’ouverture pour le 20 novembre." Voire même le 19, car la veille, Stéphane Culem invitait famille, amis et partenaires autour d’un verre et d’une démonstration de padel avec quatre des meilleurs joueurs belges. "Samedi, nous avons eu le plaisir d’accueillir Clément Geens et Jérôme Peeters face à Maxime Deloyer et Arnaud Meessen." Mais les premiers créneaux horaires grand public étaient officiellement ouverts le lendemain à 13 heures. Et les trois terrains (deux intérieurs et un extérieur couvert) ont évidemment été pris d’assaut. Il faut dire que, depuis l’annonce de la création du Ciney Padel Club, l’attente se faisait de plus en plus grande. Et pas qu’à l’intérieur de la cité condrusienne. "Les terrains sont déjà très bien bookés, il y a une grosse demande", se félicite celui qui avait pris part à l’aventure Roch4Padel avant de se retirer du projet rochefortois. Des terrains de padel, Stéphane Culem et ses amis joueurs en ont déjà testés beaucoup. "En Espagne, où le sport est très développé, mais également en Belgique. Pendant la crise covid, on a pas mal tourné dans les clubs du pays. Pour y jouer, mais j’en profitais aussi pour observer ce qu’il se faisait ailleurs", confie Stéphane.

Des membres en 2023

À Ciney, les enceintes vitrées et grillagées (les deux sont indispensables au padel) comportent un minimum de montants, rendant ainsi le jeu encore plus ouvert aux spectateurs. Au sol, le tapis bleu n’est autre que le même revêtement que sur le World Padel Tour. Autant dire que l’expérience s’annonce de qualité. De même que le dernier set, dans un bar design et épuré. "Tout cela relève d’une même volonté d’avoir un endroit rassembleur."

Pour l’instant, le Ciney Padel Club rassemble uniquement des joueurs "de loisir", mais Stéphane Culem compte voir les premiers membres d’ici au début de l’année prochaine. "Les affiliations à un club (nous faisons partie de l’AFT Padel) se font entre le 15 décembre et le 15 janvier, durant la période de transferts. Les premières équipes cinaciennes en interclubs seront donc celles d’été, en 2023."