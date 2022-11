Vendredi soir, la Corrid’Heure prend ses quartiers à Cerfontaine. Un tracé de 5 kilomètres sera à parcourir une ou deux fois. Le départ, commun, est fixé à 20h.

Corrida de Namur

La dernière manche du challenge de la ville de Namur a lieu ce samedi soir à l’occasion de la corrida. Le parcours est revu à la baisse, avec une boucle de 3,1 kilomètres à parcourir à deux reprises, en plein centre-ville.

La Houroise

La Jeunesse de Hour propose aux traileurs La Houroise ce dimanche du côté d’Houyet. Trois tracés (de 6, 11 et 17 kilomètres) sont au programme. Le premier départ est fixé à 10h30 pour la plus longue distance, et toutes les demi-heures pour les suivantes. Le match de la Belgique face au Maroc sera retransmis sur place, dans la foulée des remises de prix.

