Floreffe a fait tomber les Rochefortois

Les Floreffois avaient commencé à garnir leur escarcelle lors du match précédent, à Arsimont. "Normalement, on a aussi une belle équipe, mais avec six nouveaux joueurs, il a fallu un peu de temps pour que la sauce prenne. On manquait logiquement de cohésion au début, mais cela se met en place. On est plus ou moins arrivé à trouver une équipe-type, en fonction des disponibilités. On est en train de grandir et, si on enchaîne les prestations comme celle-ci, on sera bien partis pour assouvir nos ambitions. Quelles sont-elles ? Les cinq premières places."