Conditions dignes… d’un cross

Howet sur le court

Noémie Troussart, inscrite sur le cross long à Ciney, à l’occasion de la première manche du Challenge Provinciale, vient jouer les trouble-fête dans le cross court. Elle parvient à devancer ses concurrentes. "J’ai toujours apprécié le parcours de Gesves et le nouveau tracé de cette année est très intéressant car il y a beaucoup de relances. Je décide de prendre la tête dès le début de la course, connaissant les qualités d’Hélène Sensée (Arch). J’ai de bonnes sensations et je parviens à creuser l’écart dans le bois pour terminer la course sans adversaire", raconte l’athlète du SMAC. Chez les messieurs, sur le cross court, la victoire revient à Florian Howet (Arch), second au cross de son club, derrière son coéquipier Clément Labar.

L’intérêt des traileurs

La course des seniors, bien que plutôt populaire chez les messieurs, ne remporte pas le même succès chez les dames. Elles ne sont que cinq à y prendre part. Comme à son habitude, Aline Gérardy fait la course en tête et écrase la concurrence, en terminant avec une avance considérable. Chez les messieurs, bien qu’ils ne soient que treize au départ, le niveau est assez relevé. Les traileurs semblent comprendre tout l’intérêt de la pratique du cross-country et sont de plus en plus nombreux, à l’image de Renan Gossiaux (Fleu), Jérémy Morren (Riwa) ou encore Jordane Rodrique (Arch). Mais finalement, c’est toujours le même qui gagne: Bastien Marinx (SMAC). "J’habite Gesves depuis peu. Je suis donc clairement à la maison. Je prends directement un rythme rapide pour me réchauffer. Je décroche mes adversaires rapidement et j’essaie de prendre des repères à chaque tour pour creuser un peu plus, histoire de me motiver", précise Bastien.

Alignés dans la même course que les seniores et les seniors, les masters dames et hommes semblent également apprécier les labourés. Large victoire féminine d’Anne Seutin (SMAC), qui fait sa seconde saison de cross seulement. "La météo est digne d’un cross, avec de la pluie et du vent pour notre départ, pourtant, cela me semble plus facile qu’à Ciney. Durant toute la course, j’ai Stéphanie Cappelle, inscrite en seniores, en point de mire et je tente de la suivre pour me challenger un peu", ajoute la gagnante. Chez les messieurs, Jonathan Godefroid termine avec aisance et plus de trois minutes d’avance.