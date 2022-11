Un jeu de patience et de tactique

Le pickleball trouve son origine outre-Atlantique. "Il a été inventé par trois Américains, il y a soixante ans. Il s’y est doucement développé et on recense aujourd’hui 5 millions de joueurs aux États-Unis ! C’est, de tous les sports, celui qui y connaît la plus grosse expansion. Il a commencé à s’implanter en Belgique voici cinq ans, sous l’impulsion de Kassandra Bourgeois qui, avec ses parents, a lancé l’activité à Jodoigne, sous le couvert d’une ASBL qui a pris le nom de Pickleball Belgium. Il ne s’agit donc pas d’une Fédération structurée et reconnue. On ne peut, non plus, parler de clubs, mais plutôt de groupes de pratiquants. On en compte une vingtaine, répartis d’Arlon à Middelkerke, en passant par Jemelle, Tournai ou Charleroi, en attendant celui qui va se créer à Liège. Sans oublier les antennes EnéoSport qui proposent cette activité. Il est un fait qu’il faudra, un jour, essayer de se regrouper, pour créer une vraie instance représentative."

À Namur, ils sont en moyenne 35 à s’y adonner, le jeudi soir, dans le hall de l’Athénée de Jambes, ou le dimanche en fin d’après-midi, au centre sportif de Floreffe. "On n’a pas de système de licences. Les gens s’inscrivent aux entraînements qu’ils souhaitent via une application. Je pense que, sur une année, on accueille entre 150 et 200 joueurs différents, dont des tennismen en hiver", précise Mike Tonet, qui a découvert le pickleball… au Koweit ! "Voici deux ans, j’y étais en mission, avec l’armée, et c’est un des rares sports qui respectait les règles Covid, de mise à l’époque. Un gars m’a invité à essayer et j’y ai vite adhéré. Une fois rentré, j’ai organisé des séances à Namur, dans un Agora space, pour le faire découvrir."

Rencontres internationales

Il n’existe pas de compétitions officielles, mais des tournois ont régulièrement lieu, en Belgique comme à l’étranger. "On voudrait, à termes, mettre des interclubs sur pied, mais ce n’est pas facile. Par contre, on peut facilement participer à des Open internationaux, un peu partout en Europe. Même les débutants, car ce n’est pas réservé aux élites, comme dans d’autres sports. Je joue toujours en double. Le simple, je n’aime pas trop. Le jeu n’est pas le même. Non, je n’ai pas un équipier attitré. Souvent, je le trouve sur place. C’est évidemment moins efficace pour les automatismes. Mais l’intérêt, c’est aussi de rencontrer d’autres personnes."

L’occasion en sera encore donnée lors du tournoi que son comité propose ce samedi, à partir de 9 h 30, à Floreffe. "Plus de cent joueurs, provenant de quinze groupes, sont déjà inscrits, pour les trois catégories de doubles (hommes, dames et mixtes) et les trois niveaux retenus. Il n’y a pas de véritable ranking. Les joueurs se situent eux-mêmes, en fonction de leur propre estimation, sur une échelle allant de 2.0 à 5.0, avec des crans de 0.5 points. Ce samedi, nous en aurons trois, allant des débutants (2.0/2.5) jusqu’aux experts (4.0/5.0), en passant par les intermédiaires (3.0/3.5). Mais le plus important, c’est que ce soit une belle journée pour tout le monde. Car nous sommes les ambassadeurs du pickleball."