Trail de Chevetogne ou comment allier course à pied et Beaujolais Nouveau

Sur la plus petite distance, Jonathan Fabry reprend la compétition après les Championnats du Monde 70.3. Il s’impose pour deux petites secondes devant Florent Lomba. "Cela part très vite, sur des chemins boueux et glissants. On se retrouve Florent et moi et restons à deux jusqu’à la fin", raconte "Kiki". Apolline Ramboux devance toutes ses concurrentes et décroche une superbe 3e place au classement scratch.

Sur les 11 kilomètres, large victoire du triathlète Julien Hastir, qui termine avec près de 6 minutes d’avance sur Romain Disclez. Nicolas Chaboteaux monte sur la troisième marche du podium. Chez les dames, la basketteuse Stéphanie Ernoux ne résiste pas à l’appel du Beaujolais. Elle est d’ailleurs heureuse de décrocher le magnum offert à la gagnante. "Les parcours des différentes distances se recoupent donc impossible de savoir où j’en suis dans la course, mais j’ai la bonne surprise d’apprendre que je suis première en franchissant la ligne", sourit Stéphanie.

C’est un peu plus disputé sur le parcours de 16 kilomètres, où la victoire revient finalement à Loïc Brochard, devant François Dangreau et Andy Buidin. Sabine Froment fait le choix de travailler sa vitesse et de sortir de sa zone de confort en démarrant sur un parcours moins long qu’à l’habitude. Elle termine avec sept minutes de moins au chrono que Julie Vanderlinden. "J’adore le Domaine de Chevetogne et c’est donc en toute logique que nous décidons, mon mari et moi, de faire le déplacement pour y courir. N’ayant plus fait de parcours aussi court et donc aussi rapide depuis longtemps, je suis assez stressée et j’ai le sentiment de partir trop vite. Au bout de quelques kilomètres, je parviens à me mettre dedans, malgré un parcours loin d’être simple", commente celle qui termine 11e du classement général.

Sur le 21 kilomètres, Nathan Delbecq et Laura Beaussart s’emparent des premières places devant Éric Brossard et Gauthier Stoquart pour Nathan, et Sophie Rousseaux et Sophie Fraipont pour Laura.

L’athlète Trakks, Damien Libert, se montre plus rapide que son pote et partenaire d’entraînement, Adrien Dewandre, sur la plus longue distance du jour. "C’est ma compagne qui me motive à participer. Elle s’était lancé le défi de faire son premier 30 kilomètres. Au-delà de ma victoire, je suis très fier qu’elle y soit parvenue. Côté course, nous nous retrouvons rapidement seuls Adrien et moi, sur un terrain sans difficulté majeure, mais du dénivelé réparti sur des petites bosses tout le long du parcours", clôture Damien. Margaux Bury termine avec 17 secondes d’avance sur Sophie Legrand.

