Tamines a buté sur le bloc jodoignois

Ce dimanche, les Taminois avaient l’occasion de confirmer leur victoire acquise face à Gosselies (3-0). Une opportunité que Balog et les siens n’ont pas saisie. Ils se sont inclinés 0-1 sur le terrain de Jodoigne qui renoue avec la victoire. " Un match nul aurait été plutôt logique , confie Renato Aromatario. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions et on encaisse sur un autobut. De notre côté, on avait la mainmise sur le jeu parce qu’après leur but, ils ont beaucoup défendu. Mais on a pêché sur la dernière passe " . Tamines a encore éprouvé des difficultés à revenir au score. Jodoigne a joué avec cinq défenseurs en seconde période, mais les mêmes conclusions sont souvent tirées. " Si je dois ressortir un point négatif, je dirais le manque de révolte à certains moments. On n’a pas su être dangereux mis à part le poteau de Pratz. C’est dommage car on aurait pu faire une belle opération au classement. On va travailler pour se rattraper samedi à Tournai ", conclut le gardien taminois.