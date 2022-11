Profondeville souffle 50 bougies

Après cinq saisons à la Maison de la Culture, les pongistes ont successivement évolué au Collège du Burnot, à l’école de l’état de Profondeville, et au collège Saint-Paul avant d’installer les tables, en 1986, dans l’école communale de la rue Try Saint-Pierre.

"La commune a le projet d’agrandir la salle actuelle avec deux extensions, souligne le secrétaire. Un projet initié en 2019 avec le BEP. On disposerait ainsi d’une belle cafétéria vitrée, et outre des douches et vestiaires, on pourrait disposer six tables au lieu de quatre actuellement dans l’aire de jeu. Le dossier qui n’a pas été retenu dans un premier appel à projets lié aux infrastructures partagées, a été réintroduit auprès d’Infrasport. On croise les doigts."

Près de 350 affiliés

En un demi-siècle, le cercle a enregistré 346 affiliations et a signé plusieurs performances, avec des montées en régionale ou nationale, avec des joueurs du cru. Au terme de la saison 2006-2007, l’équipe fanion composée de François Favereaux, Renaud Delchambre, Alain Kata et Philippe Sprumont, accédait à la régionale pour deux saisons. Une série que le premier quatuor retrouvait lors de la campagne 2011-2012.

"Et depuis cette saison, l’équipe fanion évolue encore à ce niveau."

Les dames ont elles aussi gravi les échelons pour découvrir la D2 nationale en 1997-1998 et même la D1 nationale lors des saisons 2000-2001 et 2001-2002 avec Marylène Sprumont, Nadine, Caroline et Véronique De Paepe.

À l’initiative du vice-président, Francis Donnay, le club a ouvert ses portes aux personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap physique. "Dix-neuf joueurs portent les couleurs du club lors des compétitions handisport. Depuis septembre 2019, nous organisons chaque mercredi après-midi un entraînement spécifique."

Le plus grand « masters »

Chaque année, le cercle profondevillois organise un tournoi, qualificatif pour les Masters. "C’est le plus gros tournoi de la province. C’est aussi le seul qui est ouvert aux non affiliés, et qui intègre les PMR."

Pour cette campagne, les Mosans alignent dix équipes masculines, avec des objectifs bien différents. "Avec les quatre premières équipes, de la régionale à la division 3, on vise le maintien. On aimerait par contre faire monter les formations E (P3), F (P4), I (P5), J (P6)."

L’occasion de faire encore la fête.