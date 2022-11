Après une série de trois défaites consécutives, Malonne se rassure avec une large victoire face à Ohey (77-30). " Je récupère enfin mes blessés et je peux donc tourner avec un banc complet de 11 joueurs, commente Cyrus Gilet. Nous avons rapidement mis une très grosse intensité défensive et nous avons connu une belle réussite dans nos shoots extérieurs mais également inside. Cette rencontre nous permet de nous retrouver et nous relancer. Je suis toutefois satisfait des résultats du premier tour et nous savons ainsi à quoi nous attendre pour la suite. Il nous reste également encore une rencontre importante contre à Mariembourg pour clôturer ce premier tour " . Du côté d’Erpent, un nouveau succès est à mettre au compteur des hommes de Julien Dewez, face à Fernelmont (97-53). " Nous avons fait un bon match dans l’ensemble, même si nous connaissons un passage à vide dans le troisième quart , commente le mentor. L’ équipe commence par ailleurs à appliquer les consignes et à comprendre que nous devons mettre beaucoup d’intensité ". Bien que le début de championnat soit très positif, avec une seule défaite au compteur, le coach des Collégiens reste toutefois prudent...