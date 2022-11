Les Fagnards ont touché le poteau mais…

Encore raté pour les Mariembourgeois ce samedi soir face à Tournai (défaite 1-0), l’équipe en forme de cette D3A. " Il y a de la frustration et de la déception , souligne le médian fagnard, Romain Wackers. Car honnêtement, durant la deuxième période, nous sommes supérieurs à eux. Malheureusement, ils ont été plus réalistes que nous et sur une de leurs occasions, ça a fait mouche . "