Lambert a réintégré l’équipe sur le « terrain » ucclois

Moins de dix minutes plus tard, Onhaye trouvait la faille, sur un coup franc botté par l’intéressé. "Sur un terrain pareil, on savait que le premier qui marquait prendrait la bonne option. Même si on a encaissé à la fin, apparemment sur une phase entachée d’un hors-jeu. Oui, l’état de la pelouse nous a un peu surpris, mais cela fait partie du foot. Et on a réussi à s’en sortir. D’autres se feront peut-être piéger là-bas. Ce sont donc trois bons points, surtout au vu de certains résultats (NDLR: St-Symphorien, Mons, Manage et Ostiches ont perdu des plumes). Une bonne opération avant les trois gros matchs qui nous attendent, face à Aische, à Schaerbeek et à St-Symphorien", ajoute le médian walhérois, qui avait dû faire l’impasse sur les quatre duels précédents. "Je vais continuer, mais en faisant attention à ne pas commettre de gestes brusques ou dangereux. Comme glisser, car c’est en faisant un grand écart que j’avais contracté cette blessure. Et dire que je pensais que je serais épargné cette saison", plaisante "Lambi", dont le retour sera d’autant plus précieux que FG Gilain sera suspendu pour la venue d’Aische. "Il a pris une carte à cause de la boue, qui a bloqué le ballon. Au lieu de toucher ce dernier, il a pris un adversaire. De manière involontaire, mais l’arbitre lui a donné une jaune. Dommage, car c’est notre joueur en forme pour le moment. Mais il y a assez de qualité dans notre noyau."