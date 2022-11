Eghezée, dans une bonne dynamique

Avec un sixième succès au compteur face à Hotton (80-66), Eghezée accroche ainsi la troisième place du championnat. " Nous nous trouvons dans une bonne spirale pour le moment, se réjouit Karim Labidi. On a battu toutes les équipes à notre portée et nous avons par ailleurs accroché le Mosa, le leader. Alors que la saison dernière, nous n’avions remporté que 8 victoires, ici nous sommes déjà à 6. Ce week-end, nous avons très bien entamé la partie. Bien que Hotton revienne un peu en seconde mi-temps, nous avons réussi à rester devant ". Du côté d’Hotton, l’infirmerie se remplit. " J’avais trois joueurs absents, qui font partie de mon 5 de base, et je n’avais qu’un pivot, regrette Pascal Gilles. Malgré tout, nous avons fait une belle prestation, hormis le 20 à 6, dans le 2e quart. En ce début de championnat, nous avons déjà acquis 5 succès, ce qui nous permet de penser que le maintien est acquis. La volonté est de maintenant intégrer les jeunes du club ".