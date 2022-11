Ciney n’est plus lanterne rouge

Les Leuzois se sont imposés grâce à des buts de Sulejman (1re), Albert (9e), Dell’Aquila (10e, 41e), Schoonjans (17e) et Catinus (49e). S. Abid (2), Dupont et Montoisy se sont partagé les buts sambriens.

Havelange 9 - Auvelais 7

"Dans un match haletant, nous avons arraché la victoire dans les dernières minutes", précisait le CQ local Romain Pêcheur. Kleinkenberg (3), Dessart (2), Willem (2), Hebette Mariage se sont partagé les buts locaux, Surinx (0-1, 3e ; 7-7, 37e), Roelen (2-2, 11e ; 2-3, 15e), Grande Y Lara (5-4, 26e), Dumont (6-5, 31e) et Moretti (6-6, 33e), les buts visiteurs. "Nous sommes déçus, car nous n’aurions pas volé le partage. Comme souvent, la réussite boude l’équipe en fond de classement. Et puis il y a des choses incompréhensibles. Surinx est ceinturé deux fois en contre et son opposant prend une remontrance. Nous, nous levons les bras du banc et nous prenons jaune. On ne peut rien dire, les arbitres sont des dieux. On dérange ? Poser la question, c’est y répondre !", pestait le coach sambrien Régis Romainville, exclu en fin de match en compagnie du T2 Maes.

Vedrin 8 – Mettet-Oret 6

"Belle victoire contre une équipe de haut de classement. J’espère que nous sommes enfin lancés", précisait le coach local Pierre Monjoie. Ses buteurs se nomment Schoos (4), Gilsoul (2), Bothy et Michel. L. Graulus, Lengele (2), T. Graulus et Want ont inscrit les buts visiteurs. Le gardien C. Graulus et L. Graulus ont été jaunis.

Loyers 4 – Dinant 8

Privés de joueurs blessés ou retenus par leur activité professionnelle, les Loyersois ne couchaient que six noms sur la feuille de match. De 0-1 (3e le capitaine Willot), le score passait à 1-1 (3e Leblanc), 1-3 (4e Colin, 5e Herman), 2-3 (7e Horion), 3-3 (11e Coulon) et à 3-4 (15e Colin). En début de seconde période, le capitaine mosan Willot exploitait une erreur du gardien local (3-5). Les Loyersois recollaient une dernière fois au score, via Coulon (4-5), avant de subir les assauts mosans incarnés par Akandja (2) et Hengen.

Namur UTD 3 – Ciney 7

"Nous n’avions plus droit à l’erreur et nous avions bien préparé notre match tactiquement face à un concurrent direct. Mes joueurs ont montré une belle mentalité et m’ont donné entière satisfaction", se réjouissait le T1 cinacien Jérôme Renard.

Defeche et Remacle plaçaient les leurs aux commandes (0-2 au quart d’heure). Les Namurois revenaient grâce à Collignon et à Dury (2-2, 19e). Juste avant la pause, Cote, bien isolé, rendait l’avance aux visiteurs (2-3).

En seconde période, Montulet et Remacle, ce dernier face à ses anciennes couleurs, profitaient de la nervosité locale pour creuser un écart significatif (2-5, 34e). Le second but de Dury ne changeait rien (3-5, 38e). Montulet tuait tout suspense (3-6, 40e ; 3-7, 43e). À noter la belle entrée en matière du jeune (15 ans) Cinacien Noa Fosseprez.