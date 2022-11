Trois sur trois pour les Namurois

CINEY: Balthazar A. 5, Husson 11 (1x3), De Jaeghere 9, Wutukidi 12 (1x3), Gielen 22 (1x3), Malliar 14, Balthazar M. 13.

À sept, les Condrusiens ont réalisé une véritable performance à Kain, les visités n’ayant plus perdu dans leur forteresse depuis un an et demi. Ciney a capitalisé sur un départ canon, avant que les Hennuyers ne se rebiffent, sans succès, au troisième quart-temps. Les visiteurs finissent par achever pour de bon leurs adversaires du jour dans la dernière période et remportent la rencontre de plus de trente points. Une belle victoire qui met du baume aux cœurs des Cinaciens, traversant une période difficile: "On a fait un très gros match des deux côtés du terrain, commente Yohan Balthazar. Je m’attendais à un match compliqué mais tous les gars ont eu un bel apport, on fait un match presque parfait. Nous essayons de trouver de la régularité mais c’est compliqué avec autant de blessés, nous ne sommes pas à 100% compétitifs."

Waterloo 80 – Andenne 83 (A.P.)

20-24, 19-20, 17-19, 19-12, 5-8.

ANDENNE: Chaufouraux 13 (2x3), Beaujean R. 6 (2x3), Beaujean T. 27 (6x3), Kusunguludi 6, Delva 27 (3x3), Kisenga 3.

C’est au terme d’une pluie de trois-points et d’une prolongation maîtrisée que les Andennais sont sortis vainqueurs de leur duel face à une grosse écurie du championnat. "Nous avons fait un tout gros match. On mène durant 39 minutes puis Waterloo égalise, alors que nous avions compté jusqu’à 12 points d’avance en première mi-temps. À ce moment-là, il fallait jeter toutes nos forces dans la bataille et les gars ont joué juste, explique Pierre-Philippe Baeken. Cette deuxième victoire d’affilée fait beaucoup de bien. Nous sommes en bonne voie pour passer une trêve sereine et nous sommes enfin récompensés de nos efforts, dans les conditions exécrables qu’on connaît."

Loyers 93 – Esneux Saint-Louis 81

29-18, 25-20, 26-28, 13-15

LOYERS: Massy 5, Casamento 4 (1x3), Despontin 13 (1x3), Demars 13, Bierman 2, Guillaume 9, Vanoverschelde 2, Bastin 8, Waterval 24 (2x3), Badoux 13 (4x3).

Sans coach, les Loyersois ont livré une grosse première mi-temps ce samedi, avant de gérer leur avance. "Les joueurs se sont coachés eux-mêmes en ne changeant rien aux principes de début de saison. Le départ de Julien Marnegrave a servi d’électrochoc, ils se sont remobilisés après trois défaites ", raconte Jacky Matagne.