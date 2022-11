Teqball: Jonathan Coquelle à la table du gratin mondial

Ciryl Rosy suspendu, Jonathan Coquelle aurait sans doute joué samedi à Jette. Mais le Parisien de 36 ans, depuis devenu belge, sera absent toute la semaine. Le médian meutois prend le train ce mardi direction Nuremberg pour y disputer son deuxième championnat du monde de Teqball, sport qui se joue sur une table de ping-pong incurvée, avec un ballon de foot. Après la Pologne il y a un an, c’est en Allemagne que "Jona" va défendre les chances de la Belgique. Avec de belles ambitions, surtout en simple. "Je me suis donné les moyens en m’entraînant beaucoup, confirme l’ex-joueur de Ciney, ambassadeur de la discipline en Belgique et désormais classé dans le top 100 mondial. En plus des entraînements à Meux, j’avais une séance à Wavre le lundi et à l’UCL le mercredi avec des étudiants à qui je donne cours. Le vendredi, c’était aussi 1 h 30 de travail plus spécifique pour répéter les gestes. Et tout l’été, je me suis entraîné non-stop. J’espère que ça paiera. J’ambitionne de sortir des poules en simple. Pour le double, avec mon partenaire Maxime Genin, ce sera plus compliqué." Jonathan espérait aussi s’inscrire en double-mixte, mais la Fédération internationale a revu le règlement. "On ne peut concourir que dans deux catégories. Ce sera pour une prochaine."