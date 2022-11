Temploux reste un solide leader

Mazy B 2 - Salzinnes 3

"Ce premier succès est la récompense de notre travail", notait le Namurois Christian Bizimungu. Au but du visiteur Granville, Tack répliquait. Juste avant la pause, le capitaine visiteur Djokoto convertissait un penalty. Les "Marbriers" partaient à l’assaut de la défense visiteuse à la reprise et égalisaient par Corbisier. À la 80e, Granville signait le premier succès namurois.

Moustier B 2-Jambes B 3

Les "Zébres" trouvent la faille via Pasani. Les "Bleus" égalisent avant la mi-temps grâce à Willems. Les Jambois prennent l’avance sur un coup franc d’Evrard et creusent l’écart via Segat. Le but de Nantel ne suffit pas.

Sauvenière 2-Jemeppe 2

Les "Chimistes" marquent un peu le pas. Pourtant, les hommes de Hichem El Araichi menaient de deux buts avant la mi-temps, grâce à un doublé de Genart. Les Gembloutois revenaient à hauteur des Sambriens sur un autre doublé, signé Renier.

Ham 2-Profondeville B 1

Le premier acte se passe en milieu de terrain. Une seule opportunité est mise à profit par Humblet, à la 16e (0-1). Le gardien visité, Tenaerts, loupe ensuite un penalty. La reprise est sambrienne. Rocchi et Depraute offrent les trois points aux Hannetons.

Namêche 0 - Onoz 1

Disputé sur le second terrain de… Ham, ce duel a vu Onoz remporter trois nouveaux points. Le seul but fut inscrit par V. Revillod à la 25e, sur penalty. Les "Carriers" ont tenté d’égaliser après les citrons, mais la défense visiteuse a tenu.

Wépion B 0-Malonne B 2

Au terme d’une excellente prestation, les "Verts" se sont octroyé trois points précieux, face à des "Fraisiers" un peu timorés. La situation se décanta après le café, grâce à deux buts rapprochés de Fontaine et Catoul.

Temploux 4 - Wartet 1

Les "Aviateurs" ont dominé une grande partie du match et mis à profit leurs occasions pour remporter ce sommet. À la 23e, le capitaine Bruno Rase était à la bonne place pour pousser un ballon renvoyé par le poteau. Le but d’Ancion donnait un coup au moral visiteur. Rase signait le 3-0 à la 53e. Le but de Pirard aurait pu réveiller les "Dolomiens". Mais Verstrynge avait le mot de la fin.