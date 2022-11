FCO Namur 1 - Rhisnes 5

"Nous avons essayé de mettre quelque chose en place, mais cela n’a pas fonctionné", précise le nouveau coach Aygun Cinier. Forts des buts de Reins, sur penalty, et de Rihoux, les Rhisnois viraient en tête au repos, avant de tuer tout suspense dès la reprise, via Reins. Le penalty converti par Crimi n’était que feu de paille. Reins et Gilsoul, sur penalty, fixaient les chiffres.

J. Tamines B 0 – Wépion 3

Après une première période très tactique (0-0), la seconde voyait Merveille, de la tête, et Harrad creuser l’écart en quelques minutes. Guenegand fixait les chiffres à un quart d’heure du terme (0-3).

Jambes 2 – Bossière 2

Les Jambois viraient en tête au repos grâce à Lajili, avant de doubler la mise dès la reprise, par Toure. Lultz, monté au jeu, et Velghe arrachaient le partage au terme d’une rencontre assez tendue.

Profondeville 2 - Eghezée 1

Le score restait vierge au repos, malgré quelques occasions visiteuses. Dès la reprise, Thierens marquait dans le but vide, le gardien Guillaume étant au sol, après un contact. Dans la foulée, la transversale de Militello était exploitée pour Coucke (1-1). M. Willaert exclu (deux jaunes), les Mosans profitaient de leur supériorité numérique quand Herbay mettait fin à un cafouillage. Le pressing visiteur était à l’origine de la seconde carte jaune du Mosan Chevalier.

Naninne 1 – Malonne 0

"Nous avons maîtrisé le match de A à Z, mais un manque de justesse nous a empêchés de nous détacher", analysait le coach visité, Stéphane Decraux. À la réception d’un centre du revenant Brandt, Hannecart a inscrit le seul but. En fin de match, les Malonnois Lassoie et Seutin ont été exclus, pour coups volontaires.

Ligny 3 – Petit-Waret 2

Blavier répondait à Charpentier. En seconde période, les Grognards se détachaient grâce à Leruth et à B. Adam, sur un penalty consécutif à une faute sur Leruth. Le but de Doupagne ne changeait rien.

Grand-Leez B 0 – Aische B 1

Alors que chaque équipe a eu sa mi-temps, le but de Dils, en première période, a suffi au bonheur aischois.