Clermont 4 – Ham B 4

Les Balouches ouvraient la marque dès la 32e sur un coup de réparation de Nenin. Les Verts inversaient la tendance par Duverger et Gaspard. Les Sambriens rétablissaient la parité via Van Ydegem à la 57e. Vanderlinden rendait un but d’avance aux visités rejoints ensuite sur une rose de Van Ydegem et dépassés par un but de Maes à la 78e. À la 90e, Marchal égalisait.

Et. Tamines 12 – Somzée B 1

L’addition était déjà fort lourde à la pause pour des Somzéens dans un jour sans. Dumont (3), De Clunder (2) et Oostens leur avaient infligé un score tennistique. Zaffuto sur penalty, Skouti et un quadruplé d’Oostens avaient terminé d’étriller des visiteurs qui parvenaient à sauver l’honneur sur un penalty transformé par Canivez à la 88e.

Tarcienne B 13 – Olloy 0

Les joueurs de Cédric Didion ont déversé une pluie de buts dans les filets visiteurs. Ceux-ci avaient été fouettés par des buts de Dogot (2), Vandenboeck (2), Horé (2), Leblanc et Saintrain après 45 minutes. Dogot (2), Meurée, Horé et le toujours jeune Milioni avaient conforté cette très confortable avance à la reprise.

Falisolle B 1 – Florennes 3

Les Aviateurs durent rester sérieux pour venir à bout de bons sambriens. Ceux-ci inscrivaient contre leur camp à la 41e. Plus compacts, les joueurs de Ludovic Diez allaient creuser l’écart en fin de match via Raskin et Collinet. À la 90e, Feller sauvait l’honneur.

Fraire 3 – Philippeville B 3

Les visités menaient de trois buts à la demi-heure, buts inscrits Sauvage, Moucheron et Haddad. Lempereur et Frascarelli atténuaient l’écart avant la pause. Un penalty de Lempereur à la 88e permettait aux Etoilés d’arracher une unité.

Saint-Gérard 2 – Surice B 3

Les protégés de Laurent Dimanche, privés de leur buteur Defoy, sont tombés dans le piège tendu par les Fromagers. Le but de Guerri dès la 5e les obligeait à courir après le score. Les visités égalisaient à la 40e sur un penalty transformé par Libert. Dès la 48e, Gilson semblait libérer les Orangés. Les Suricois ne lâchaient rien et revenaient à la 75e via Goossens. Dans les arrêts de jeu, Malinovski plaçait une douloureuse banderille aux visités.

Gimnée 0 – Thy-le-Chât. B 5 (fft)

Les Mauves, en manque d’effectif, ont dû déclarer forfait.