Namur a raté le coche au 4e set

Le choc au sommet de la série a tenu ses 200 spectateurs en haleine. Mais les Namuroises en sont sorties avec une désagréable amertume au bord des lèvres. Car elles ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras, au cours du quatrième set. "On menait 12-1 et, aussi incompréhensible que cela paraît, on n’est pas parvenu à conclure, regrettait Dominique Colin. Limal a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout, mais de notre côté, on n’a plus respecté le plan de jeu, les points ne sont plus venus et la panique s’est installée."

Les visitées avaient empoigné ce duel de belle façon, pour enlever les deux premiers actes. "Tout allait bien et c’était le mérite d’un collectif, pas d’une individualité en particulier. Avec deux centrales à la fête. Puis, dans ce quatrième set, et alors que les visages adverses se décomposaient, cela s’est enrayé. Lors d’un temps mort, je les ai exhortées à continuer, les prévenant qu’il ne fallait pas imaginer que c’était fini. Mais on a moins bien servi, nos centrales n’ont plus reçu un ballon correct et on est tombé dans le piège de l’excellent bloc de Maurine Renard, alors que Camille Evrard a fait un festival. Un tournant est aussi survenu dans le tie-break, quand on sauva une balle à 8-8, mais que l’arbitre nous enleva, prétendant avoir vu quatre touches de notre part. Cela changeait évidemment tout pour le money time", expliquait encore le coach de Namuroises qui se rendront à Tchalou dans deux semaines.