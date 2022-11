Arbitre: Sacha Klein.

Buts: Lambert (1-0, 5e), Remy (2-0, 16e), Said (3-0, 17e), Ouedraogo (4-0, 58e), Lambert (5-0, 63e), Said (6-0, 87e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Said, Sbaa, Senga, Ouedraogo, Akwasi (59e Leleu), Laloux (80e Vanig), Monmart (66e Cherdon), Lambert (76e Boutgayout), Lazitch.

GIVRY: Rehak, Gabiam (66e Mbembe Bongo), Atundu (45e Cleymans), Weishaupt, Abderrabi (45e Djouogoua), Itoua, Wérard, Dufrasne (66, Herbeaux), Butovskis, Dufrasne, Goury.

Lambert lançait les hostilités avec une action collective qu’il avait lui-même commencée. Remy, qui trouvait trop facilement les espaces depuis le début de la rencontre, ne s’est pas privé de récupérer un ballon mal dégagé pour l’envoyer au fond des filets. Dans la foulée, Said l’imitait avec une facilité balle au pied déconcertante. Rochefort ne voulait pas s’arrêter là. "À la mi-temps, on voulait absolument garder la clean-sheet et mettre encore des buts. Ça doit être comme ça chaque semaine: des compétiteurs, qui marquent et ont envie de garder le zéro derrière", affirmait Jeffrey Rentmeister.

Des paroles suivies d’actes puisqu’en deuxième mi-temps, Ouedraogo reprenait un centre de Said pour alourdir le score. Lambert et Said s’offraient chacun offert un doublé pour ponctuer la belle soirée rochefortoise. "On savait que c’était le type de matchs qui ne nous réussissait pas d’habitude. On avait toujours du mal à enchaîner contre des équipes du bas de classement. On a montré un beau visage, avec de l’implication. Les goals ont suivi", se réjouissait le capitaine Rémy, qui évoluait dans un nouveau rôle au milieu de terrain.

"Mon rôle, c’est de récupérer et de jouer simple"

Discret, mais grand artisan de cette victoire, Kenny Senga s’est approprié le milieu de terrain. "Mon rôle, c’est de récupérer le ballon et de jouer simple. Ouvrir le jeu sur le côté et monter de temps en temps. Mon premier but, c’est de ne pas prendre de risque", expliquait-il, avant de devoir purger deux matches de suspension. "Je serai là pour aller voir mes équipiers. On doit être ensemble. On est une famille."