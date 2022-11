Arbitre: Henrot.

Cartes jaunes: Sanchez, Richir, Depotter.

Carte rouge: Minet (69e).

Buts: Collard (1-0, 36e), Boutgmi (2-0, 48e ; 3-0, 73e).

LOYERS: Salmon, Mauléon (66e Devroye), Lampecco, Colard, Dandoy, Crévits, De Geest, Collard (82e André), Richir (66e De Fraipont), Boutgmi, Tadjenant (72e Mandil).

NISMES: Rousseau, Minet, Depotter, M. Fraiture, Fernandes, Horé (71e Libert), Delporte (81e Bendaha), Dubuc, B. Fraiture (44e Yedoh), Sanchez, Ghazi.

La loi du plus fort a frappé ce samedi soir, dans un froid polaire. Si Richir, auteur d’une superbe première mi-temps, a vu son but annulé pour une faute de main difficile à justifier (15e), Tadjenant était parvenu à toucher le poteau après un corner mal dégagé, en tout début de partie. Salmon sortait un arrêt "5 étoiles" devant M. Fraiture, peu après la demi-heure, ce qui donnait l’idée à Loyers d’ouvrir la marque via une tête de Collard, dans la foulée.

Rousseau gardait les siens dans le match en bloquant Boutgmi juste avant la pause, mais le Belgo-Marocain ne se faisait néanmoins pas prier au retour du vestiaire, après l’offrande d’un défenseur nismois qui lui relançait le ballon dans les pieds, au petit rectangle.

Le break fait, Loyers n’en avait cependant pas fini avec sa victime du jour. Boutgmi prenait Minet de vitesse et s’envolait seul vers le but adverse. Le défenseur nismois arrachait son maillot, ce qui lui valait un carton rouge bien mérité. Aissam doublait son compteur personnel après un magnifique mouvement lancé du pied de Mandil vers Dandoy.

Les "Rouges" d’un soir se montraient dangereux sur phase arrêtée en fin de rencontre, mais la tête de Colard touchait la barre, alors que celle de De Fraipont était déviée par le portier visiteur. Nismes n’a pas existé dans cette rencontre où Loyers a fait parler tout son talent.