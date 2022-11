Les derbys pour Ciney et Beez

Le derby condrusien est revenu à Ciney (62-47). " On a mis une grosse intensité défensive et limité Natoye à 22 points au repos, confie P-Y. Delveaux Ce fut un match plutôt défensif. Maîtres du rebond, on a pu ensuite gérer les échanges. On avait affaire à de bons shooteurs, avec une équipe encore plus jeune que la nôtre: un derby disputé et correct " .