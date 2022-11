Arbitre: Joskin.

Cartes jaunes: Bukran, Bongiovanni, Minet, Trimboli.

Buts: Bukran (1-0, 8e), Godfroid (2-0, 20e et 4-2, 70e), Rigo (2-1, 37e et 2-2, 46e), Pingaut (3-2, 63e), Defays (5-2, 78e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Maillard, Pingaut, Warzée (46e Defays), Godfroid, Kosova (78e Vestens), Hébette (70e Henrot), Nijskens, Kleinkenberg, Bukran.

ANDENNE: Tambour, Beaujean, Corra, Bongiovanni (77e Muchu), Falise R. (82e Falise B.), Mamona, François, Mota, Stavaux (68e Mas), Dujardin, Rigo.

En prélude de la rencontre, le club visité présente ses équipes de jeunes. Le but d’ouverture tombe rapidement. Un long ballon de Minet arrive sur le flanc droit à Legros, qui trouve Bukran dans le rectangle. Une aubaine pour le buteur visité, qui trompe Tambour. Il n’y en a que pour les "Verts" en ce début de partie et Kosova, bien servi par Bukran, loupe la balle de break. Godfroid, bien lancé dans l’axe par Kleinkenberg, prend la défense de vitesse et double la mise. On croit alors les "Verts" lancés vers un large succès, mais les Andennais se réveillent. Minet accroche Dujardin dans son rectangle. Rigo transforme le penalty. Rigo, encore lui, place une tête victorieuse avant le repos.

Le Condrusien repart à l’offensive dès l’entame du second acte. Arnaud Defays se crée deux occasions. Sur corner, Pingaut relance son équipe. Un but qui coupe les jambes andennaises. Godfroid et Defays en profitent et accentuent l’avance des leurs. "Même si nous avons mal entamé ce match, notre caractère nous a aidés à revenir. Nous avons ensuite encaissé un but un peu venu de nulle part, qui nous a coupé les jambes. Nous avons sans doute baissé les bras trop vite, mais les nombreuses absences ont aussi joué leur rôle", disait le portier visiteur Luka Tambour. Damien Trimboli était plus heureux. "Rejoints à 2-2, nous avons eu le caractère pour en remettre une couche."