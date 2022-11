Arbitre: Burton

Cartes jaunes: Melery, Solot.

Buts: Solot (1-0, 1re), Dethinne (1-1, 19e), Horion (1-2, 27e), Pellegrino (2-2 pen., 31e).

HAVERSIN: Gerard, Turmine, Pellegrino (54e Leclercq), Davin, Corhay, Solot (71e Tchérépachin), Kone, Sibilano, Piraux, Mohimont, Struvay.

EVELETTE: Ponlot, Hadim, Baudoin, Ciobanu, Yusufi, Horion, Dethinne, Vanderveeren, Ntwali (69e Monteleone), Melert (65e Williquet), Périlleux.

Peu après le coup de sifflet final, John Galasso a surpris tout le monde, ses joueurs en premier, en annonçant qu’il remettait sa démission. "Peu importe le résultat, ma décision était prise, détaille l’ex-joueur. De par cette décision, j’ai la volonté de donner un électrochoc au groupe." John Galasso doit aussi composer avec une nouvelle donnée. Il habite désormais du côté de Virton à plus de 100 kilomètres d’Haversin. "Mais j’espère de tout cœur que l’équipe se sauvera." Son successeur n’est pas encore connu. Pourtant, l’après-midi avait pourtant parfaitement débuté pour le désormais ex-entraîneur. Sur la première offensive, Solot récupère et met dans le plafond. Evelette n’a déjà plus le choix. Mais Olivier Cauz y croit: "C’est le football que mes joueurs aiment pratiquer: partir de l’arrière et remonter ce ballon en quelques passes."

Mais autour de Mohimont, Haversin monte bonne garde. Jusqu’à la 20e où Dethinne se retrouve étrangement seul dans le rectangle. Et, de la tête, il ne se fait pas prier. Tout comme Horion peu après. Sur un centre de la gauche parti du pied de Melery, c'est tout d'abord Vanderveeren qui tente sa chance, mais le ballon, repoussé par Gérard, est repris et mis au fond par Horion au second piquet: 1-2.

À la 30e, Melery commet la faute là où il ne faut pas. C’est la carte et l’égalisation par Pellegrino. Une première mi-temps équilibrée avec un Evelette qui rend la monnaie de la pièce. La seconde période voit les Cinaciens en prendre plein les pieds. Cauz joue avec trois avants. De l’autre côté, les relais manquent de consistance, Haversin joue beaucoup trop bas. Sur contre-attaque, toutefois, Leclercq reçoit un chaud ballon dans les pieds, mais le gardien Lou Ponlot parvient à sauver les meubles. Dans l’autre camp, un envoi détourné par un défenseur, est à deux doigts de tromper Gerard. D’un côté comme de l’autre, on continue à y croire, mais le marquoir ne changera plus.