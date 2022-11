Grosse perf' natoyenne

NATOYE: Van Landschoot 23 (2x3), Targez 2, Pirlot 14, T. Legros 6 (1x3), Georges 13 (3x3), Beuken 19 (3x3), Van Doninck 3 (1x3), M. Legros, Schevers 6.

En déplacement chez le leader, Natoye a empoché un gros succès, arraché au caractère. "On a affiché une grande volonté de gagner, confirme le coach, Laurent Costantiello. Nous n’avons pas abordé la partie concentrés et Woluwe a pu jouer sur ses qualités (25-15). Ensuite, même si on n’a pas toujours fait les bons choix, on a réagi, on s’est battu et on a finalement inversé la tendance, grâce à quelques shoots extérieurs tombés au bon moment. Bref, après Linthout il y a deux semaines, on commence à prendre de bonnes habitudes pendant et après les matchs du côté de Bruxelles… "

Ixelles 88 – Belgrade B 52

19-7, 25-25, 22-5, 22-15.

BELGRADE: Mikombe, M. Marchal 16 (3x3), Debry 11 (1x3), Trausch 1, T. Marchal 9, Ndiaye 2, Nelkofski 3, Gérard 3 (1x3), Vandekerckhove, Bampolineza 2, Meirlaen 2, Quairia 3.

Privée de son coach, Didier Thémans, et de ses joueurs-cadres, retenus avec la D3, la jeune garde belgradoise est revenue bredouille de son voyage à Ixelles. "Nous avons été bousculés dans l’impact physique imposé par les Bruxellois, admet le coach d’un soir, Stephan Baczai. C eci a provoqué une désorganisation de notre jeu, et s’en est suivi une série de mauvais choix et de mauvais shoots. Ixelles a ensuite multiplié les paniers de transition. Nous avons cependant corrigé le tir tout au long du deuxième quart-temps, avant de lâcher complètement prise après la pause."

Fresh Air 62 – Beez 59

12-13, 14-18, 17-15, 19-13.

BEEZ: Mullenders, Jaumotte 20 (4x3), Dendas 11 (2x3), Trausch 4, Geubel, Gailly 6, Borlon, Musey 4, Forget 8, Geradon 6, Chapelle.

Décidément, ça ne veut pas. Après le CEP et Alleur, les Beezois échouent de peu à Fresh Air. "Nous sommes toujours un peu courts face aux équipes de play-off, souffle le coach, Didier Prinsen. Nous rivalisons mais la pièce ne tombe pas de notre côté. Nous avons possédé l’avantage pendant 35 minutes, avant de subir un moment creux. Face à la zone, nous n’avons pas assez bougé le ballon alors que Fresh Air s’est enflammé. L’absence de Borlon, blessé en début de match, nous a porté préjudice dans le final, puisqu’il crée beaucoup. On a effectué un dernier baroud d’honneur mais on ne s’est pas octroyé la possibilité d’égaliser. "