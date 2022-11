Arbitre: A. Guillaume.

Cartes jaunes: M. Grégoire, Dubois, A. Grégoire, Cowez.

But: Francotte (0-1 sur pen., 27e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Cowez, Servais, P. Minon, Sevrin, M. Grégoire (46e Santarossa), Desille, L. Minon, Simon (84e Mailleux), Pierard, Dubois (75e Ergot).

GRAND-LEEZ: Legrand, Ligot, Devigne, A. Grégoire, Evrard, Kindermans, Gilissen, Wauquaire, Quevrin (57e Trigaux), Barry (46e Boigelot), Francotte (75e Piazzalunga).

Si les occasions franches n’ont pas été légion, le combat physique, lui, a bien été au rendez-vous comme l’avaient prédit les entraîneurs. "On le savait, et ça a effectivement été un match d’hommes, confirme Dany Verkamer. Des deux côtés, ça y est allé à 200% dans les duels, mais toujours en restant correct." Un aveu de fair-play qui trouvait écho dans les tribunes, où les supporters gembloutois s’en allaient en glissant à leurs homologues de Chevetogne qu’ils méritaient mieux. Mais les Verts avaient, eux, le mérite d’avoir tenu bon face à des Rouges volontaires mais encore un rien trop imprécis et toujours sans leur brin de chance. "Il faudrait être fou pour ne pas voir qu’une équipe pareille n’est pas à sa place. Je lui souhaite du meilleur pour la suite et de se redresser, c’est une équipe qui fait du bien à la P1", avoue Dany.

Au quart d’heure, Wauquaire isolait Francotte dont le tir était repoussé par Gauchet. Les deux Grand-Leeziens se retrouvaient 4 minutes plus tard mais Wauquaire ne parvenait pas à contrôler dans le rectangle. C’étaient encore les deux mêmes qui portaient le danger juste après, avec un Francotte qui poussait le ballon au fond mais, profitant d’un contre de sa main, le but était annulé. Mieux en jambes, Grand-Leez passait devant sur un penalty, obtenu par Francotte et converti par lui-même.

Avant la pause, Chevetogne tentait de répliquer, coup sur coup, sur deux corners, mais sans cadrer. En 2e période, les Coccinelles prenaient certes la direction des opérations, mais les tentatives de Sevrin, Cowez, L. Minon, Simon et Mailleux passaient toutes à côté. Et les coups francs de Romain Desille, pourtant bien distillés, ne trouvaient que trop rarement repreneurs...

"On voulait avoir plus le ballon au retour des vestiaires. On a été plus dominant. Ça a poussé. Mais sans véritable occasion franche. La victoire de Grand-Leez n’est pas imméritée mais un point pour nous ne l’aurait pas été non plus", estime Régis Diluzolele. "La balle a tourné pour nous, reconnaît le T1 des Verts, heureux de signer une première clean sheet. Là où on ne l’attendait peut-être pas."