Gembloux sur sa lancée

PROFONDEVILLE: Degey 20, Gruslin 18, Herquin 2, Garot 5, Tillieux 4, Despeghel, Guns 2, Tintillier 2, Mouchart 5 (1x3).

Malgré le retour de Mouchart, les Profondevillois sont loin d’être au complet et si dans un premier temps ils parviennent à s’accrocher (10-8), l'écart est déjà de 10 unités à la 10e: 24-14. Après Gruslin, c’est Degey qui alimente le marquoir mais pas suffisamment que pour contester l’avantage des Liégeois: 40-26 au repos. Le troisième quart ne fait que confirmer la domination de l’équipe locale qui s’assure la victoire à la demi-heure (61-40) et la réaction des Namurois dans les dix dernières minutes n’est pas suffisante que pour inquiéter les visités qui profitent de ce succès pour revenir sur leur adversaire au classement.

Nivelles 55 – Gembloux 68

18-8, 20-21, 5-17, 12-22.

GEMBLOUX: Ponsard 7 (1x3), Reconnu 12 (1x3), Carretta 4, Vandewalle 8, D.Marchal 3, Y.Marchal 6, Verdijen, Deblire 13, Robin, Seki-Kandi, 15 (1x3) Lox, Mestrez.

Pris à froid (0-5 à la 2e) les Gembloutois passent devant à 5-8 avant de subir un 13-0 pour clôturer le premier quart-temps: 18-8. Les Aclots sont en confiance et notamment à distance avec pas moins de huit bombes en 20 minutes dont cinq pour Van Rysseghem, qui permet ainsi à son équipe de faire la course en tête et mener 38-29 au repos. Reconnu et Seki-Kandi sonnent la révolte mais c’est en défense et collectivement que les Couteliers vont se ressaisir, infligeant un 5-17 à leurs adversaires en 10 minutes pour passer devant à la 30e: 43-46. Le 0-12 pour reprendre (43-58) assure le succès des Namurois.